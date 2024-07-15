أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 15-7-2024.. «عيار 21 بكام؟»

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سجّلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يوليو 2024، خلال بداية التعاملات اليومية بمحلات الصاغة في مصر، استقراراً مقارنة بأسعار التعاملات أمس، وبيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر بـ3245 جنيهًا.

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واستقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-7-2024 في مصر بمحلات الصاغة، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية سعر الذهب اليوم خلال بداية التعاملات اليومية لمختلف الأعيرة، وفقاً للشعبة العامة للذهب.سعر جرام الذهب عيار 24واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر ليسجل نحو 3709 جنيهات للشراء دون مصنعية.سعر جرام الذهب عيار 21واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر، ليسجل نحو 3245 جنيهًا للشراء دون مصنعية.سعر جرام الذهب عيار 18واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، ليسجل نحو 2781 جنيها دون مصنعية، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر عند 2163 جنيها.سعر الجنيه الذهبواستقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليسجل نحو 25960 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة نحو 2411 دولارا للشراء.