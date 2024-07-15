أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 15-7-2024.. «عيار 21 بكام؟»

سجّلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يوليو 2024، خلال بداية التعاملات اليومية بمحلات الصاغة في مصر، استقراراً مقارنة بأسعار التعاملات أمس، وبيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر بـ3245 جنيهًا.واستقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-7-2024 في مصر بمحلات الصاغة، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية سعر الذهب اليوم خلال بداية التعاملات اليومية لمختلف الأعيرة، وفقاً للشعبة العامة للذهب.
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