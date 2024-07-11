أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024



الذهب الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 في مصر خلال مستهل التعاملات الصباحية نفس مستويات سعى إغلاق الذهب أمس الثلاثاء والتي استقرت مع نهايتها.

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واستقر سعر أوقية الذهب أمس عالميًا خلال التعاملات الأمريكية، بينما يترقب المتعاملون التداولات بشكل حذر، خاصة مع استقرار أوقية الذهب عند مستويات مرتفعة.سعر جرام الذهب عيار 21 الآنتداول سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الآن عند مستوى 3355 جنيها، بينما حقق سعر شراء جرام الذهب عيار 21 نحو 3335 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 18لامس سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم للبيع مستوى 2875 جنيها للبيع، بينما سعر شراء جرام الذهب عيار 18 حقق نحو 2858 جنيها.سعر الذهب اليوم عيار 24حقق سعر بيع جرام الذهب اليوم عيار 24 مستوى 3834 جنيها، بينما وصل سعر شراء جرام الذهب اليوم عيار 24 إلى نحو 3811 جنيها.بكام سعر الجنيه الذهب المصري اليوم الأربعاء؟لامس سعر الجنيه الذهب المصري اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، للبيع حدود 26840 جنيها وذلك بدون المصنعية أو الدمغة أو الضريبة وهو يزن 8 جرامات من عيار الذهب 21.