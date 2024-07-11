آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024

صورة الخبر: الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 في مصر خلال مستهل التعاملات الصباحية نفس مستويات سعى إغلاق الذهب أمس الثلاثاء والتي استقرت مع نهايتها.

واستقر سعر أوقية الذهب أمس عالميًا خلال التعاملات الأمريكية، بينما يترقب المتعاملون التداولات بشكل حذر، خاصة مع استقرار أوقية الذهب عند مستويات مرتفعة.

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن
تداول سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الآن عند مستوى 3355 جنيها، بينما حقق سعر شراء جرام الذهب عيار 21 نحو 3335 جنيها.
4
سعر جرام الذهب عيار 18

لامس سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم للبيع مستوى 2875 جنيها للبيع، بينما سعر شراء جرام الذهب عيار 18 حقق نحو 2858 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 24
حقق سعر بيع جرام الذهب اليوم عيار 24 مستوى 3834 جنيها، بينما وصل سعر شراء جرام الذهب اليوم عيار 24 إلى نحو 3811 جنيها.
بكام سعر الجنيه الذهب المصري اليوم الأربعاء؟
لامس سعر الجنيه الذهب المصري اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، للبيع حدود 26840 جنيها وذلك بدون المصنعية أو الدمغة أو الضريبة وهو يزن 8 جرامات من عيار الذهب 21.

المصدر: بوابه الاهرام

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
97997

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام