أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024

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ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024 في مصر وفقا لآخر التطورات والمستجدات بأسواق المعدن الأصفر على المستويين المحلي والعالمي.



وجاء آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم كالتالي:



سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3537 جنيها.

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سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 3242 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3095 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2652 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2063 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1768 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 1326 جنيها.سعر الجنيه الذهب 24760 جنيها.ويحاول سعر الذهب ارتدادًا فاترًا نحو منطقة 2340 دولارًا اليوم الأربعاء، بعد أن اختبر أدنى مستوى خلال ثلاثة أسابيع عند 2315 دولارًا قبل يوم واحد ويتحول الاهتمام نحو وظائف ADP من الدرجة الأولى في الولايات المتحدة وبيانات مؤشر مديري المشتريات (ISM) للخدمات للحصول على إشارات جديدة حول توقعات سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي من المرجح أن تؤثر بشكل كبير على سعر الذهب الذي لا يحمل فائدة.ويجد سعر الذهب أقدامه اليوم الأربعاء، حيث يفقد الدولار الأمريكي زخمه للتعافي، مع تحسن معنويات المخاطرة بعد بيانات مؤشر مديري المشتريات للخدمات الصينية المتفائلة وقفز مؤشر مديري المشتريات للخدمات الصيني S&P Global Caixin إلى 54.0 في مايو من رقم 52.5 الذي شهده في أبريل، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 52.6.وتشير بيانات نشاط التصنيع والخدمات المشجعة في الصين إلى تحسن الأداء الاقتصادي في أكبر مستهلك للذهب في العالم. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال مشترو الذهب متفائلين قبل بيانات التغير في التوظيف في القطاع الخاص ADP ومؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM، خاصة بعد أن أحيت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة الأخيرة التوقعات بخفض سعر الفائدة الفيدرالي في سبتمبر.وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل (BLS) يوم الثلاثاء في مسح JOLTS إن فرص العمل، وهو مقياس للطلب على العمالة، انخفضت بمقدار 296000 إلى 8.059 مليون في اليوم الأخير من أبريل، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2021.وأظهرت البيانات الصادرة عن ISM يوم الاثنين أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي انخفض من 49.2 في أبريل إلى 48.7 في مايو، مخالفًا القراءة المتوقعة 49.6. تراجعت أسعار التصنيع الصادرة عن ISM إلى 57.0 في مايو مقابل 60.9 السابقة و60.0 المتوقعة.وتتوقع الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 56% تقريبًا لخفض سعر الفائدة الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مقابل احتمال 52% لمثل هذا التخفيض الذي شوهد يوم الاثنين، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.ويمكن أن تستمر توقعات الاحتياطي الفيدرالي الحذرة المتجددة في تقويض الدولار الأمريكي وإحياء المشاعر الصعودية حول سعر الذهب إذا جاءت بيانات الوظائف الأمريكية ADP وبيانات مؤشر مديري المشتريات PMI الخدمي ISM مخيبة للآمال في الأسواق في وقت لاحق يوم الأربعاء.حقق سعر الذهب اختراقًا في النطاق بإغلاق أمس الثلاثاء تحت دعم المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA)، والذي كان حينها عند 2,335 دولارًا وعاد مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا إلى المنطقة السلبية أدنى مستوى 50، مما يبرر الاختراق الهبوطي ويحتاج بائعو الذهب إلى تحرك مستدام دون أدنى مستوى خلال ثلاثة أسابيع عند 2315 دولارًا لتمديد الاتجاه الهبوطي نحو مستوى 2300 دولار وإلى الجنوب، سيكون الانخفاض نحو أدنى مستوى في 3 مايو عند 2277 دولارًا أمرًا محتملًا.وبدلاً من ذلك، سيحتاج أي انتعاش في سعر الذهب إلى القبول فوق مستوى الدعم المتوسط المتحرك البسيط على مدى 50 يومًا والذي تحول إلى مقاومة، والذي يقع الآن عند 2,337 دولارًا أمريكيًا ليواجه المتوسط المتحرك البسيط القوي على مدى 21 يومًا عند 2,358 دولارًا وعلاوة على ذلك، يمكن لمشتري الذهب أن يستعرضوا عضلاتهم نحو أعلى مستوى تم تسجيله في 24 مايو عند 2,364 دولارًا، وفوق ذلك يمكن أن يشهد سعر الذهب اتجاهًا نحو دعم الوتد الصاعد الذي تحول إلى مقاومة عند 2,400 دولار.