آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024.. عيار 18 بكام؟

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024.. عيار 18 بكام؟

صورة الخبر: الذهب
الذهب

استهلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024 في مصر التعاملات، عند نفس مستويات إغلاق سعر الذهب أمس الثلاثاء والتي شهدت نشاطا مع انتعاش أوقية الذهب في البورصة العالمية.

وما زالت أسعار الذهب عالميا تسيطر عليها تكهنات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمتوقع أن تكون سبتمبر المقبل، إذ لن تنتظر السلطات الأمريكية تراجع التضخم بل يمكن أن تفاجئ الأسواق.

سعر جرام الذهب عيار 21
سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ نحو 3290 جنيها، وسعر شراء جرام الذهب عبار 21 نحو 3270 جنيها.
سعر الذهب عيار 18 اليوم
لامس سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 2820 جنيها للبيع، بينما سعر شراء جرام الذهب تداول عند نحو 2802 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم
استقر سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 24 عند نحو 3760 جنيها للبيع، بينما بلغ سعر شراء جرام الذهب من عيار الذهب هو 3737 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر عيار 21
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024 في مصر عيار 21 في مصر لامس حدود 26320 جنيها وهذا السعر من غير المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.

المصدر: بوابه الاهرام

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024.. عيار 18 بكام؟

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
58129

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام