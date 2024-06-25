أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024.. عيار 18 بكام؟

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استهلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024 في مصر التعاملات، عند نفس مستويات إغلاق سعر الذهب أمس الثلاثاء والتي شهدت نشاطا مع انتعاش أوقية الذهب في البورصة العالمية.

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وما زالت أسعار الذهب عالميا تسيطر عليها تكهنات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمتوقع أن تكون سبتمبر المقبل، إذ لن تنتظر السلطات الأمريكية تراجع التضخم بل يمكن أن تفاجئ الأسواق.سعر جرام الذهب عيار 21سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ نحو 3290 جنيها، وسعر شراء جرام الذهب عبار 21 نحو 3270 جنيها.سعر الذهب عيار 18 اليوملامس سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 2820 جنيها للبيع، بينما سعر شراء جرام الذهب تداول عند نحو 2802 جنيه للبيع.سعر جرام الذهب عيار 24 اليوماستقر سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 24 عند نحو 3760 جنيها للبيع، بينما بلغ سعر شراء جرام الذهب من عيار الذهب هو 3737 جنيها.سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر عيار 21سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024 في مصر عيار 21 في مصر لامس حدود 26320 جنيها وهذا السعر من غير المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.