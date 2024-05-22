أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22-5-2024

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ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 في مصر وفقا لآخر التطورات والمستجدات بأسواق المعدن الأصفر على المستويين المحلي والعالمي.



وجاء آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم كالتالي:



سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3628 جنيها.

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سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 3326 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3175 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2721 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2116 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1814 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 1360 جنيها.سعر الجنيه الذهب 25400 جنيها.ويجري تداول سعر الذهب ذهابًا وإيابًا في نطاق ضيق فوق 2400 دولار اليوم الأربعاء، مما يعزز الخسائر السابقة وينتظر تجار الذهب محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر مايو للحصول على زخم تداول جديد.وبعد أن بدأ الأسبوع بشكل إيجابي، تراجع سعر الذهب من أعلى مستوياته القياسية عند 2450 دولارًا، ويدخل الآن مرحلة من الترسيخ الهبوطي ويقوم المستثمرون بتقييم آثار الموقف الحذر الأخير بشأن توقعات التضخم وأسعار الفائدة، والذي اعتمده العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد أن عززت بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل من الولايات المتحدة توقعات خفض أسعار الفائدة.ومع ذلك، فإن الرهانات على تخفيضات قوية في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام تقلصت بشكل كبير بعد أن أثار العديد من صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع مخاوف بشأن استدامة اتجاه انخفاض التضخم، مما يعني ضمناً أن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل أعلى لفترة أطول.وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك أمس الثلاثاء إنه "يتوقع انخفاض التضخم ولكن ببطء نسبيًا، ولا يتوقع خفض سعر الفائدة قبل الربع الرابع".وأشار محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إلى أنه يحتاج إلى رؤية عدة أشهر أخرى من بيانات التضخم الجيدة قبل أن يشعر بالارتياح لدعم تخفيف السياسة.وفي وقت اليوم الأربعاء، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، ميستر، إن إبقاء أسعار الفائدة مقيدة ليس أمرًا مثيرًا للقلق في الوقت الحالي، نظرًا لقوة سوق العمل وفي الوقت نفسه، قالت رئيسة بوسطن سوزان كولينز إن "الصبر هو السياسة الصحيحة لبنك الاحتياطي الفيدرالي".ويستمر ميل المتحدث الفيدرالي لصالح الحفاظ على التحيز التقييدي في إبقاء مشتري الذهب في حالة تراجع على الرغم من أن تداول الدولار الأمريكي ضعيف على نطاق واسع، متتبعًا عوائد سندات الخزانة الأمريكية بلا اتجاه.وتمتنع الأسواق عن وضع رهانات اتجاهية جديدة على الدولار الأمريكي وسعر الذهب، متوقعة مفاجأة متشددة محتملة من محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم وفي الفترة التي تسبق محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، سوف يستمتع المتداولون بالمزيد من بيانات Fedspeak وبيانات مبيعات المنازل القائمة من الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة.ويمر سعر الذهب بتشكيل وتد صاعد محتمل لمدة خمسة أسابيع في الوقت نفسه، تحول مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا جنوبًا لكنه استقر في المنطقة الإيجابية، بالقرب حاليًا من 64.50، مما يشير إلى أن هناك فرصة جيدة لتداول "شراء منخفض" في سعر الذهب ومع ذلك، يحتاج سعر الذهب إلى تحقيق إغلاق يومي فوق الحاجز العلوي للوتد عند 2,450 دولارًا لبدء اتجاه صعودي مستدام وهذا المستوى هو أعلى مستوى لسعر الذهب على الإطلاق.واستعادة الأخير يمكن أن يعرض الاتجاه الصعودي نحو مستوى 2500 دولار ومع ذلك، إذا فشل مشترو الذهب في استعادة الزخم المفقود، فسوف ينخفض جديدًا نحو أدنى مستوى في 17 مايو عند 2374 دولارًا ويقع الهدف الهبوطي التالي عند منطقة 2350 دولارًا أمريكيًا، وهي منطقة التقاء المتوسط المتحرك البسيط لمدة 21 يومًا (SMA) والحد الأدنى لنمط الوتد الصاعد المحتمل ويقع خط الدفاع الأخير لمشتري الذهب عند المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند 2,304 دولار.