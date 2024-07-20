أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم

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تراجعت أسعار الذهب في مصر، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بسوق الصاغة الآن 3475 جنيهًا للشراء، و3460 جنيهًا للبيع، مقارنة مع آخر تحديث الذي كان 3480 جنيهًا للشراء، و3465 جنيهًا للبيع.

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أسعار الذهب في مصرونرصد أسعار الذهب الآن بعد تراجعها، وفقًا لآخر تحديثات لشعبة الذهب والمجوهرات.بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن في الصاغة 3971 جنيهًا للشراء، و3953 جنيهًا للبيع.وسجل سعر جرام الذهب عيار21 الآن في الصاغة نحو 3475 جنيهًا للشراء، و3460 جنيهًا للبيع.سعر الذهب عيار 18ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 في محال الصاغة إلى 2979 جنيها للشراء، و2967 جنيهًا للبيع.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة الآن 2317 جنيها للشراء، و2308 جنيهات للبيع.وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 في محال الصاغة الآن 3640 جنيهًا للشراء و3624 جنيهًا للبيع.ووصل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحال الصاغة إلى 27 ألفا و800 جنيه.