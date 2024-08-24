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أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

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صورة الخبر: الذهب
الذهب

تنتظر السوق المحلية بدء التعامل على سعر الذهب اليوم الثلاثاء بمصر، وذلك بعد تداول أعيرة الذهب في نهاية تعاملات يوم الإثنين على تراجع بنحو ملحوظ لجميع الأعيرة.

أسعار الذهب الجديد اليوم فى مصر

بلغ سعر الذهب في محلات الصاغة قبل يوم الثلاثاء، كالآتي:
بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3857 جنيهًا.

حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3375 جنيهًا.

سجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2892 جنيهات.

تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2250 جنيهًا.
أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصر

تداولت أسعار جنيه الذهب عيار 21 قبل في محلات الصاغة، عند 27080 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.

وتساوي أسعار جنيه الذهب قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.

المصدر: بوابه الاهرام

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