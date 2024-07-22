أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 22-7-2024 في محلات الصاغة

الذهب
شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 22-7-2024، حالة من الاستقرار داخل أسواق الصاغة المصرية، إذ بلغ سعر المعدن الأصفر عيار 21 اليوم نحو 3295 جنيها للبيع، و3275 جنيهًا للشراء، وذلك وفق آخر تحديث صادر عن الشعبة العامة للذهب.
أسعار الذهب اليوم
وترصد لكم «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم وفق آخر تحديث صادر من الشعبة العامة للذهب اليوم الاثنين 22-7-2024.
سعر الذهب اليوم عيار 24
وصل سعر الذهب الآن عيار 24 في مصر إلى 3770 جنيها للبيع، و3745 جنيه للشراء.
سعر الذهب اليوم عيار 21
كما بلغ سعر الذهب الآن عيار 21 اليوم نحو 3295 جنيها للبيع، و3275 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب اليوم عيار 18
حقق سعر الذهب الآن عيار 18 في سوق الصاغة اليوم نحو 2828 جنيها للبيع، و2811 جنيها للشراء.
سعر الذهب اليوم عيار 14
وسجل سعر الذهب الآن عيار 14 اليوم في مصر عند مستوى 2200 جنيها للبيع، و2186 جنيها للشراء.
سعر الذهب اليوم عيار 12
سجل سعر الذهب الآن عيار 12 اليوم 1885 جنيها للبيع، و 1874 جنيها للشراء.
سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في نحو 26 ألفا و400 جنيه للبيع، و26 ألفا و240 جنيهًا للشراء.
سعر أونصة الذهب
فيما سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر عند 2402 دولار للبيع، و2402 دولار للشراء.
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