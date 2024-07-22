أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 22-7-2024 في محلات الصاغة

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شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 22-7-2024، حالة من الاستقرار داخل أسواق الصاغة المصرية، إذ بلغ سعر المعدن الأصفر عيار 21 اليوم نحو 3295 جنيها للبيع، و3275 جنيهًا للشراء، وذلك وفق آخر تحديث صادر عن الشعبة العامة للذهب.

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أسعار الذهب اليوموترصد لكم «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم وفق آخر تحديث صادر من الشعبة العامة للذهب اليوم الاثنين 22-7-2024.سعر الذهب اليوم عيار 24وصل سعر الذهب الآن عيار 24 في مصر إلى 3770 جنيها للبيع، و3745 جنيه للشراء.سعر الذهب اليوم عيار 21كما بلغ سعر الذهب الآن عيار 21 اليوم نحو 3295 جنيها للبيع، و3275 جنيهًا للشراء.سعر الذهب اليوم عيار 18حقق سعر الذهب الآن عيار 18 في سوق الصاغة اليوم نحو 2828 جنيها للبيع، و2811 جنيها للشراء.سعر الذهب اليوم عيار 14وسجل سعر الذهب الآن عيار 14 اليوم في مصر عند مستوى 2200 جنيها للبيع، و2186 جنيها للشراء.سعر الذهب اليوم عيار 12سجل سعر الذهب الآن عيار 12 اليوم 1885 جنيها للبيع، و 1874 جنيها للشراء.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في نحو 26 ألفا و400 جنيه للبيع، و26 ألفا و240 جنيهًا للشراء.سعر أونصة الذهبفيما سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر عند 2402 دولار للبيع، و2402 دولار للشراء.