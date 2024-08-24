أسعار الذهب اليوم 28 أغسطس 2024 في مصر.. عيار 18 بكام؟

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استهل سعر الذهب اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 في مصر التعاملات عند نفس مستويات سعر إغلاق الذهب أمس الثلاثاء والتي شهدت استقرارا على مدار اليوم.

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وأصبح سعر الذهب في مصر يتحرك وفق تعاملات السوق العالمية للذهب بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي والتي وضعت الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.سعر جرام الذهب عيار 18سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 في مصر نحو 2961 جنيها وسعر شراء عيار 18 هو 2948 جنيها.سعر سبيكة الذهب اليوم في مصرسجل سعر سبيكة الذهب اليوم عيار 24 في مصر المستويات التالية:بلغ سعر سبيكة الذهب 1 جرام نحو 3948 جنيها.ولامس سجل سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام نحو 9870 جنيها.وحقق سعر سبيكة الذهب 5 جرامات نحو 19740 جنيها.وتداول سعر سبيكة الذهب 10 جرامات نحو 39480 جنيها.ولامس سعر سبيكة الذهب 31.1 جرام "أوقية الذهب" حدود 122780 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 24استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم للبيع عند نحو 3948 جنيها، كما بلغ سعر الشراء عيار 24 نحو 3931 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 21بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن آخر تحديث نحو 3455 جنيها، فيما حقق سعر شراء عيار 21 اليوم نحو 3440 جنيها.كم سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر؟سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر بلغ نحو 27640 جنيها، حيث يزن 8 جرامات، وهذا السعر بدون المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.