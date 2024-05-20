أسعار الذهب اليوم 20-5-2024 في الصاغة..

سعر جرام الذهب عيار 21
شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-5-2024 في مصر حالة من التذبذب، خاصة عيار 21 الذي يحظى بمتابعة قطاع كبير من المواطنين، نظرا لأنه العيار الأكثر شيوعا وانتشارا في مختلف محلات الصاغة.
سعر الذهب اليوم في مصر
وتستعرض «الوطن» عبر السطور التالية، أسعار الذهب اليوم في مصر وفقا لآخر تحديث كشفته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين 3629 جنيها، وهذا السعر لا يشمل أسعار الضريبة والمصنعية.
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