أسعار الذهب اليوم 17-6-2024 في مصر.. كم يسجل عيار 21 الآن؟

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شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-6-2024 في مصر، بالتزامن مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حالة من الاستقرار، وخصوصًا عيار 21 الأكثر شيوعاً في مختلف محلات الصاغة، حيث يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة سعر الذهب يومياً من أجل التعرف على آخر مستجداته.



سعر الذهب اليوم في مصر



وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم في مصر، حسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

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سعر جرام الذهب عيار 24سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين 3589 جنيها للشراء، و3566 جنيهاً للبيع، «لا يشمل سعري الضريبة والمصنعية».سعر جرام الذهب عيار 21فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 3140 جنيها للشراء، و3120 جنيهاً للبيع، «لا يشمل سعري الضريبة والمصنعية».سعر جرام الذهب عيار 18في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 2691 جنيها للشراء، و2674 جنيهاً للبيع، «لا يشمل سعري الضريبة والمصنعية».سعر جرام الذهب عيار 14وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين 2093 جنيها للشراء، و2079 جنيهاً للبيع، «لا يشمل سعري الضريبة والمصنعية».سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 25120 جنيهاً للشراء، «لا يشمل سعري الضريبة والمصنعية».