أسعار الذهب اليوم 12 يونيو 2024 في مصر..

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استهلت أسعار سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024 في مصر، تعاملاتها الصباحية عند نفس مستويات إغلاق أسعار الذهب أمس الثلاثاء ترقبا لفتح سوق الصاغة.



وعن أسعار الذهب عالميًا، فإنها تترقب بيانات مهمة بشأن نتائج السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة والتي من شأنها منح إشارات أكبر بشأن مستقبل تداولات سوق السلع والمعادن عالميًا.



سعر جرام الذهب اليوم عيار 24

تداول سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 3548 جنيها للبيع، لكن سعر جرام الذهب عيار 24 للشراء بلغ نحو 3531 جنيها.

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