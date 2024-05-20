أسعار الذهب اليوم في مصر 19 يونيو 2024.. عيار 21 بكام؟

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استهلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 19-6-2024 التعاملات الصباحية عند نفس المستويات التي أنهى بها سعر الذهب تعاملاته أمس الثلاثاء.



وشهد سعر الذهب عالميا أمس تحولا بعد البيانات الأمريكية الخاصة بمبيعات التجزئة والتي أعطت إشارات أكبر بإمكانية خفض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، حيث جاءت ضعيفة وأقل من التوقعات.



سعر جرام الذهب عيار 24

حقق سعر بيع جرام الذهب اليوم عيار 24 في مصر نحو 3582 جنيها للبيع، وبلغ سعر شراء الذهب عيار 24 نحو 3560 جنيها.

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