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استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 14 سبتمبر في السوق المحلية، ولم يطرأ عليها تحديث جديد حتى الآن، في ظل العطلة الأسبوعية لبورصة الذهب العالمية ، والتي اختتمت تعاملاتها أمس على مكاسب أسبوعية تتجاوز 80 دولار للأوقية .

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ومازالت أسعار الذهب اليوم عند مستوى ختام الأمس ، ولم يطرأ عليها تغيير حتى الآن ، وذلك بعد أن اختتمت الأسواق تعاملاتها أمس على ارتفاع بنحو 35 جنيهاً في سعر الجرام .وسجلت أسعار الذهب اليوم لعيار 21 نحو 3485 جنيها بدون المصنعية، وبلغ الفرق بين سعري البيع والشراء نحو 20 جنيهاً.ونستعرض خلال السطور التالية آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم ، دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، حيث تختلف قيمة المصنعية من مكان إلى آخر و من محافظة إلى أخرى.وتتراوح قيمة المصنعية جرام الذهب ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام، وقد تزيد قليلا وفقا للجهد المبذول في القطعة الذهبية بحسب تقديرات الشركة المنتجه لها.أسعار الذهب اليومسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3982 جنيها.سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 3485 جنيها.سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2987 جنيها.وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2323 جنيهاً.بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 27880 جنيه.بلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 2578 دولارا