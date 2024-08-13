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أعلنت مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث الذهب تحديث جديد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13-8-2024، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة نحو 3475 جنيها للشراء دون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية وفق آخر تحديث معلن رسميًا.

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أسعار الذهب اليوموترصد السطور التالية أسعار الذهب اليوم لمختلف الأعيرة وفق آخر تحديث اليوم الثلاثاء 13-8-2024 صادر عن الشعبة العامة للذهب التابعة للغرفة التجارية، كما يلي.بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة نحو 3971 جنيها للشراء و3948 جنيها للبيع، قبل احتساب الضريبة والمصنعية، ويعد هذا العيار الأكثر نقاء بين أعيرة الذهب وتصنع منه السبائك الذهبية.سعر جرام الذهب عيار 21وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 في محلات الصاغة 3640 جنيها للشراء و3619 جنيها للبيع قبل احتساب الضريبة أو الدمغة.كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3475 للشراء بينما سجل نحو 3455 للبيع، ويعد عيار 21 هو الأوسع انتشارًا بين المواطنين وتصنع منه أغلب المشغولات الذهبية.سعر الذهب عيار 18ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة 2979 جنيها للشراء و2962 جنيها للبيع قبل احتساب الضريبة أو الدمغة.سعر جرام الذهبوسجل سعر الجنيه الذهب في مصر 27 ألفا و800 جنيه دون مصنعية أو ضريبة وفق آخر تحديثات معلنة من الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.