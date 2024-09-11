أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-9-2024 في الصاغة خلال التعاملات الصباحية



الذهب الذهب



أعلنت مؤسسة جولد بيليون أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأربعاء 11-9-2024 خلال التعاملات الصباحية، إذ شهدت الأسعار حالة من الاستقرار في الصاغة مقارنة بالأسعار أمس، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3390 جنيها للشراء، بينما سجل 3380 جنيها للبيع.

قد يعجبك أيضا...

أسعار الذهب في مصرووفق المعلن أيضا من الشعبة العامة للذهب التابعة للغرفة التجارية أن أسعار الذهب اليوم في حالة من الاستقرار خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا في صناعة المشغولات الذهبية والأكثر رواجا أيضا بين المواطنتين.تنشر «الوطن» أسعار الذهب في مصر بمحال الصاغة أي بدون المصنعية والضريبية وهي كالتالي:سعر جرام الذهب عيار 24سجل سعر جرام الذهب محلات الصاغة عيار 24 الآن في الصاغة 3874 جنيها للشراء، وبينما سجل 3861 جنيها للبيع بدون الضريبة والمصنعية.سعر جرام الذهب عيار 21كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في الصاغة المصرية 3390 جنيها للشراء، و3380 جنيها للبيع بخلاف الضريبة والمصنعية.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة إلى 2906 جنيهات للشراء، و2897 جنيها للبيع.ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة الآن 2260 جنيها للشراء، و2252 جنيها للبيع.سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في محلات الصاغة الآن 3551 جنيها للشراء و3540 جنيها للبيع.سعر الجنيه الذهبسعر الجنيه الذهب وصل إلى 27 ألفا و120 جنيها.سعر الذهب عالمياسجلت الأونصة 2516 دولارا للشراء بينما سجل نحو 2515.5 للبيع.