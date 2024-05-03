أسعار الدولار واليورو في البنوك اليوم 21 مايو 2024

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يتصدر سعر الدولار الأعلى بحثا في محركات البحث، ويبحث الكثيرون عن أسعار العملات الأجنبية عبر المواقع الرسمية للبنوك وتطبيقات أسعار العملات.
كما يبحثون على سعر الدولار واليورو في السوق الموازية والتي اختفت مؤخرا بسبب توافر العملات وعلى رأسها الدولار، لذلك تقدم "بوابة الأهرام" خدمات أسعار العملات بتحديث مستمر على مدار اليوم.
واستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 في البنوك، وسجل أعلى سعر له في بنك أبوظبي الإسلامي مصر.
و على مدار الأسبوع الماضي تراجع الدولار في البنوك إلى أدنى مستوى له منذ تحرير البنك المركزي المصري لسعر الصرف في 6 مارس الماضي.
سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم
سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي عند 46.59 جنيه للشراء 47.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصر
وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى نحو 46.59 جنيه للشراء 47.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار أمام الجنيه
سجل سعر الدولار اليوم في بنك الاسكندرية 46.59 جنيه للشراء 47.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصر تحديث يومي
وناهز سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 46.59 جنيه للشراء 47.69 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار
وجاء أعلى سعر للدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي مصر وسجل 46.69 جنيه للشراء و 46.79 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
كما سجل سعر اليورو اليوم إلى 50.55 جنيه للشراء و 50.71 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.
سعر اليورو أمام الجنيه
وصل سعر اليورو اليوم في بنك مصر إلى، 50.55 جنيه للشراء و 50.71 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في مصر
سجل سعر اليورو في بنك الاسكندرية 50.54 جنيه للشراء و 50.71 جنيه للبيع.
سعر اليورو تحديث يومي
لامس اليورو في بنك CIB مصر نحو 50.52 جنيه للشراء و 50.69 جنيه للبيع.
سعر اليورو رسميا
لامس اليورو في بنك أبوظبي الاسلامي مصر نحو 50.66 جنيه للشراء و 50.81 جنيه للبيع.
وكان قرار البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي بتحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب بالسوق، ضابطا للسوق المصرفية ومن ثم الاقتصاد ككل، وأصبحت العملات الأجنبية أكثر مرونة في الصرف.
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