أسعار الدولار واليورو في البنوك اليوم 21 مايو 2024



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

يتصدر سعر الدولار الأعلى بحثا في محركات البحث، ويبحث الكثيرون عن أسعار العملات الأجنبية عبر المواقع الرسمية للبنوك وتطبيقات أسعار العملات.



كما يبحثون على سعر الدولار واليورو في السوق الموازية والتي اختفت مؤخرا بسبب توافر العملات وعلى رأسها الدولار، لذلك تقدم "بوابة الأهرام" خدمات أسعار العملات بتحديث مستمر على مدار اليوم.



واستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 في البنوك، وسجل أعلى سعر له في بنك أبوظبي الإسلامي مصر.

قد يعجبك أيضا...

و على مدار الأسبوع الماضي تراجع الدولار في البنوك إلى أدنى مستوى له منذ تحرير البنك المركزي المصري لسعر الصرف في 6 مارس الماضي.سعر الدولار في البنك الأهلي اليومسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي عند 46.59 جنيه للشراء 47.69 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في مصروصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى نحو 46.59 جنيه للشراء 47.69 جنيه للبيع.سعر الدولار أمام الجنيهسجل سعر الدولار اليوم في بنك الاسكندرية 46.59 جنيه للشراء 47.69 جنيه للبيع.سعر الدولار في مصر تحديث يوميوناهز سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 46.59 جنيه للشراء 47.69 جنيه للبيع.أعلى سعر للدولاروجاء أعلى سعر للدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي مصر وسجل 46.69 جنيه للشراء و 46.79 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنك الأهلي المصريكما سجل سعر اليورو اليوم إلى 50.55 جنيه للشراء و 50.71 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.سعر اليورو أمام الجنيهوصل سعر اليورو اليوم في بنك مصر إلى، 50.55 جنيه للشراء و 50.71 جنيه للبيع.سعر اليورو اليوم في مصرسجل سعر اليورو في بنك الاسكندرية 50.54 جنيه للشراء و 50.71 جنيه للبيع.سعر اليورو تحديث يوميلامس اليورو في بنك CIB مصر نحو 50.52 جنيه للشراء و 50.69 جنيه للبيع.سعر اليورو رسميالامس اليورو في بنك أبوظبي الاسلامي مصر نحو 50.66 جنيه للشراء و 50.81 جنيه للبيع.وكان قرار البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي بتحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب بالسوق، ضابطا للسوق المصرفية ومن ثم الاقتصاد ككل، وأصبحت العملات الأجنبية أكثر مرونة في الصرف.