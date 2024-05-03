أسعار الدولار واليورو اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 في البنوك المصرية

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يتابع الكثيرون أسعار صرف العملات وعلى رأسها الدولار واليورو، حيث تتحرك أسعار الصرف وفقا لآليات العرض والطلب بالسوق المصرفية، بعد أن حرر البنك المركزي المصري سعر الجنيه أمام باقي العملات.



واستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024، وسجل أعلى سعر في بنك ابوظبي الإسلامي مصر، على مدار الأسابيع الماضية تراجع الدولار في البنوك إلى أدنى مستوى له منذ تحرير البنك المركزي المصري لسعر الصرف في 6 مارس الماضي ليصل إلى أقل من 47 جنيها ويقترب من 46 جنيها، كما تراجع ارتفع أمس بنحو 22 قرشا.



وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الخميس الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بعد أن رفع سعر الفائدة 8% على مرحلتين في شهري فبراير ومارس الماضيين.

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وترصد "بوابة الأهرام" أسعار العملات في خمس بنوك، ونبدأ بسعر الدولار في بداية التعاملات اليوم.سعر الدولار في البنك الأهلي اليوماستقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي عند 47.12 جنيه للشراء 47.22 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في مصروصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 47.12 جنيه للشراء 47.22 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوموسجل سعر الدولار في بنك saib سايب 47.12 جنيه للشراء 47.22 جنيه للبيع.سعر الدولار أمام الجنيهوسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 47.12 جنيه للشراء 47.22 جنيه للبيع.سعر الدولار في مصر "تحديث يومي"وناهز سعر الدولار في بنك adib مصر 47.22 جنيه للشراء 47.32 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنك الأهليكما ارتفع سعر اليورو بشكل طفيف اليوم إلى 51.14 جنيه للشراء و 51.36 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.سعر اليورو أمام الجنيهواستقر سعر اليورو اليوم في بنك مصر 51.1 جنيه للشراء و 51.36 جنيها للبيع في البنك الأهلي المصري.سعر اليورو اليوم في مصروسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 51.06 جنيه للشراء و 51.31 جنيه للبيع.سعر اليورو تحديث يوميولامس اليورو في بنك adib نحو 51.25 جنيه للشراء و 51.47 جنيه للبيع.سعر اليورو رسمياووصل سعر اليورو في بنك saib نحو 51.15 جنيه للشراء و 51.37 جنيه للبيع.