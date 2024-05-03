أسعار الدواجن و اللحوم والخضروات والفواكه اليوم الأحد 12 مايو

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تنشر «بوابة أخبار اليوم » أسعار السلع و المواد الغذائية فى بداية تعاملات اليوم الأحد 12 مايو 2024 بسوق العبور .



شهدت أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة حالة استقرار ويضاف إلى السعر المعلن من 3 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة.



سجل سعر الطماطم ما بين 3 إلى 5.5 جنيهاً للكيلو

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- البطاطس ما بين 5 إلى 12 جنيهاً.اقرأ أيضا | أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه اليوم السبت 11 مايو-البصل ما بين 5 إلى 7 جنيهًا.- الكوسة ما بين 7 إلى 11 جنيهًا.-تراوح سعر الجزر ما بين 3 إلى 4.5 جنيهًا للكيلو .-الفاصوليا ما بين 8 إلى 16 جنيهًا-الباذنجان البلدي ما بين 4 إلى 10 جنيهًا- الفلفل مابين 4 الى 9 جنيهًا? أسعار الفاكهةكما شهدت أسعار الفاكهة‌ بسوق العبور ، حالة من الاستقرار فى الأسعار لمعظم أصناف الفاكهة ويضاف 3- 5 جنيهات للسعر للكيلو فى التجزئة .- الجريب فروت ما بين 4 إلى 7 جنيها-برتقال صيفى 3 إلى 5 جنيهًابرتقال يوسفى 4 إلى 9 جنيهًا- جوافة يتراوح الكيلو ما بين 15 إلى 40 جنيهًا- عنب بناتى اصفر 25 إلى 50 جنيهًا- عنب بناتى احمر 25 إلى 50 جنيهًا- عنب اسود 30 إلى 70 جنيهًا- رومان يتراوح الكيلو ما بين 10 إلى 18 جنيهًا- رومان ثلاجة يتراوح الكيلو ما بين 9 إلى 17 جنيهًا- كانتلوب يتراوح الكيلو ما بين 9 إلى 12 جنيهًا? أسعار الأسماكوقد سجل كيلو سمك البلطي نمرة1 مابين 61 إلي 65 جنيهاً- سمك البلطي نمرة 2 يتراوح مابين 58 إلى 60 جنيهًا- البلطي الأسواني ما بين 30 إلى 70 جنيهًا.? أسعار الدواجن والبيضكما شهدت أسعار الفراخ البيضاء حالة انخفاض بالسوق المحلية حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة اليوم ما بين 75 الى 80 جنيهًا وتصل إلى المستهلك في المحلات مابين 85 الى 90 جنيهًا للكيلو الواحد .و تراوحت أسعار كيلو الفراخ الحمراء ( الساسو ) في المزرعة 95 جنيهًا للكيلو ويصل إلى المستهلك بسعر 100 الى 105 جنيهاً .وسجل سعر طبق البيض الأحمر بالمزرعة حوالي 125 جنيهًا ويباع للمستهلك بسعر 130 اما البيض الأبيض فسعره بالمزرعة 120 جنيهًا ويباع للمستهلك بسعر 128 جنيهًا بالأسواق? أسعار اللحومكما سجل سعر كيلو اللحم البلدى الكندوز بالأسواق ما بين 350 إلى 400 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.-بلغ سعر عرق الفلتو البلدى حوالى 420 جنيهًا للكيلو-المفروم البلدي من 300 إلى 370 جنيهًا حسب المنطقة .-وتراوحت أسعار اللحوم الضأن البلدي من 300 إلى 350 جنيهًا حسب القطعة- واستقر سعر اللحم الجملي عند 300 الى 320 جنيهًا للكيلو .- الكبدة البلدي 300 إلى 350 جنيهًا .-الكبدة الضأن 290 جنيهًا للكيلوجدير بالذكر أن المنافذ التى وفرتها القوات المسلحة ووزارات الداخلية والزراعة والتموين ساهمت بشكل فعال في توافر اللحوم بشكل كبير في الأسواق، والتي يتم طرحها بشكل مستمر وبأسعار مخفضة ، مما جعل شريحة كبيرة من المواطنين يفضلون شراء اللحوم الحمراء منها بدلًا من محلات الجزارة.