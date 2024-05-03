أسعار الدواجن و اللحوم اليوم 13 مايو

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تنشر أسعار السلع و المواد الغذائية فى بداية تعاملات اليوم الإثنين 13 مايو 2024 بسوق العبور .



شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة حالة استقرار ويضاف إلى السعر المعلن من 3 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة.



حيث سجل سعر الطماطم ما بين 3.5 إلى 5.5 جنيهاً للكيلو

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- البطاطس ما بين 5 إلى 12 جنيهاً.-البصل ما بين 5 إلى 7 جنيهات.- الكوسة ما بين 6 إلى 12 جنيهًا.-تراوح سعر الجزر ما بين 3 إلى 4.5 جنيه للكيلو .-الفاصوليا ما بين 7 إلى 17 جنيهًا-الباذنجان البلدي ما بين 5 إلى 11 جنيهًا- الفلفل مابين 3.5 الى 8.5 جنيه? أسعار الفاكهةكما شهدت أسعار الفاكهة‌ بسوق العبور ، حالة من الاستقرار فى الأسعار لمعظم أصناف الفاكهة ويضاف 3- 5 جنيهات للسعر للكيلو فى التجزئة .- الجريب فروت ما بين 4.5 إلى 6.5 جنيه-برتقال صيفى 3 إلى 5 جنيهاتبرتقال يوسفى 3.5 إلى 9 جنيهات- جوافة يتراوح الكيلو ما بين 15 إلى 40 جنيهًا- عنب بناتى اصفر 25 إلى 45 جنيهًا- عنب بناتى احمر 25 إلى 50 جنيهًا- عنب اسود 30 إلى 70 جنيهًا- رومان يتراوح الكيلو ما بين 10 إلى 20 جنيهًا- كانتلوب يتراوح الكيلو ما بين 9 إلى 12 جنيهًا?أسعار الأسماكوقد سجل كيلو سمك البلطي نمرة1 مابين 62 إلي 66 جنيهاً- سمك البلطي نمرة 2 يتراوح مابين 59 إلى 61 جنيهًا- البلطي الأسواني ما بين 30 إلى 70 جنيهًا.?أسعار الدواجن والبيضكما شهدت أسعار الفراخ البيضاء حالة انخفاض بالسوق المحلية حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة اليوم ما بين 75 الى 80 جنيهًا وتصل إلى المستهلك في المحلات مابين 85 الى 90 جنيهًا للكيلو الواحد .وتراوحت أسعار كيلو الفراخ الحمراء ( الساسو ) في المزرعة 95 جنيهًا للكيلو ويصل إلى المستهلك بسعر 100 الى 105 جنيهات .وسجل سعر طبق البيض الأحمر بالمزرعة حوالي 125 جنيهًا ويباع للمستهلك بسعر 130 إما البيض الأبيض فسعره بالمزرعة 120 جنيهًا ويباع للمستهلك بسعر 128 جنيهًا بالأسواق.?أسعار اللحومكما سجل سعر كيلو اللحم البلدى الكندوز بالأسواق ما بين 350 إلى 400 جنيه للكيلو حسب المنطقة.-بلغ سعر عرق الفلتو البلدى حوالى 420 جنيهًا للكيلو-المفروم البلدي من 300 إلى 370 جنيهًا حسب المنطقة .-وتراوحت أسعار اللحوم الضأن البلدي من 300 إلى 350 جنيهًا حسب القطعة- واستقر سعر اللحم الجملي عند 300 الى 320 جنيهًا للكيلو .- الكبدة البلدي 300 إلى 350 جنيهًا .-الكبدة الضأن 290 جنيهًا للكيلو.جدير بالذكر أن المنافذ التى وفرتها القوات المسلحة ووزارات الداخلية والزراعة والتموين ساهمت بشكل فعال في توافر اللحوم بشكل كبير في الأسواق، والتي يتم طرحها بشكل مستمر وبأسعار مخفضة ، مما جعل شريحة كبيرة من المواطنين يفضلون شراء اللحوم الحمراء منها بدلًا من محلات الجزارة.