أسعار الدواجن في المزرعة والأسواق اليوم السبت

أسعار الدواجن اليوم السبت. شهدت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم السبت 29-6-2024 في الأسواق والمحلات، حالة من الهدوء،
حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء نحو 85 جنيهًا للكيلو في أرض المزرعة، على أن تُباع للمستهلك بـ94 جنيهًا للكيلو.
وفي هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، اسعار الدواجن اليوم السبت، بعد الانتهاء من عطلة عيد الأضحى، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات الاقتصادية والسعرية اللازمة للوقوف على آخر المستجدات التي تطرا على ساحة الأسواق المصرية لرصد ومتابعة كل جديد، وجاءت أسعار الدواجن اليوم على النحو الآتي:
سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم، نحو 85 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما تباع للمستهلك بسعر 94 جنيهًا للكيلو.
أسعار الدواجن البلدي
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