أسعار الدواجن في المزرعة والأسواق اليوم السبت



الدواجن الدواجن

أسعار الدواجن اليوم السبت. شهدت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم السبت 29-6-2024 في الأسواق والمحلات، حالة من الهدوء،

حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء نحو 85 جنيهًا للكيلو في أرض المزرعة، على أن تُباع للمستهلك بـ94 جنيهًا للكيلو.



وفي هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، اسعار الدواجن اليوم السبت، بعد الانتهاء من عطلة عيد الأضحى، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات الاقتصادية والسعرية اللازمة للوقوف على آخر المستجدات التي تطرا على ساحة الأسواق المصرية لرصد ومتابعة كل جديد، وجاءت أسعار الدواجن اليوم على النحو الآتي:

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم، نحو 85 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما تباع للمستهلك بسعر 94 جنيهًا للكيلو.



أسعار الدواجن البلدي

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سعر كيلو الدواجن البلدي سجل نحو 110 جنيهات للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر يصل 122 جنيهًا.سعر كيلو الدواجت الساسوكما سجلت أسعار الدواجن الساسو 102جنيه للمستهلك.سعر البانيه- سجل سعر البانيه نحو 195 جنيها للمستهلك- وصل سعر صدور الدواجن البيضاء 130 جنيهًا للكيلو- سجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء 70 جنيهًا في المزرعة.سعر البيض اليوم- بلغ متوسط سعر البيض اليوم 5.5 جنيه للواحدة وسجل سعر الكرتونة نحو 145 جنيهًا.