أسعار الدواجن في الأسواق اليوم 19-6-2024



أسعار الدواجن أسعار الدواجن



استقرت أسعار الدواجن لليوم الرابع على التوالي بعد تراجعٍ ملموس نتيجة قلة الطلب وانخفاض السعر في المزارع، تزامنا مع حلول رابع أيام عيد الأضحى.



وعقب انخفاضها خلال الأيام القليلة الماضية، استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19-6-2024 نظرًا لزيادة المعروض في الأسواق، وفق بيانات شعبة الدواجن.



أسعار الفراخ الحمراء

وسجلت أسعار الفراخ الحمراء «الساسو» تسليم أرض المزرعة 95 جنيها، وتباع للمستهلك بين 100 جنيه و110 جنيهات.

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أسعار الفراخ البيضاءسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم استقرارًا بنحو 88 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما تباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 93 و100 جنيه للكيلو.أسعار الفراخ البلديوسجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 129 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 135 و140 جنيهًا.سعر الفراخ الأمهاتبينما سجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء 85 جنيهًا على أرض المزرعة.