أسعار الدواجن في الأسواق اليوم 19-6-2024

أسعار الفراخ البيضاء
استقرت أسعار الدواجن لليوم الرابع على التوالي بعد تراجعٍ ملموس نتيجة قلة الطلب وانخفاض السعر في المزارع، تزامنا مع حلول رابع أيام عيد الأضحى.
وعقب انخفاضها خلال الأيام القليلة الماضية، استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19-6-2024 نظرًا لزيادة المعروض في الأسواق، وفق بيانات شعبة الدواجن.
أسعار الفراخ الحمراء
وسجلت أسعار الفراخ الحمراء «الساسو» تسليم أرض المزرعة 95 جنيها، وتباع للمستهلك بين 100 جنيه و110 جنيهات.
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