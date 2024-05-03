أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الثلاثاء



أسعار الدواجن أسعار الدواجن

ننشر أسعار الدواجن فى الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21-5-2024، ليسجل سعر الكيلو فى الأسواق تسليم أرض المزرعة مستويات 85 و87 جنيها ويصل سعر الكيلو للمستهلكين 95 إلى 98 جنيها.



ليسجل سعر الفراخ الساسو تسليم أرض المزرعة بين 95 و97 جنيها والفراخ الأمهات البيضاء تسليم أرض المزرعة تسجل مستويات بين 74 إلى 76 جنيها.



ويسجل سعر كيلو الفراخ فى الأسواق للمستهلكين حوالى 95 جنيها للكيلو وبعض الأسواق 98 جنيها وقد يصل إلى 100 جنيها فى مناطق أخرى بحسب تكاليف ومكاسب التجار.

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فى ذات السياق استقرت أسعار البيض فى السوق المصرى لتسجل أدنى مستوى منذ قرابة 7 أشهر ليبلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 115 جنيها للأبيض و120 للأحمر و125 للبيض البلدى.أسعار الدواجن اليومسجل سعر كيلو الدواجن البلدي ما بين 105 و110 جنيهات للكيلو.وسعر الدواجن البيضاء ما بين 90 و91 جنيها للكيلو.سعر أمهات الدواجن البيضاء 78 جنيهًا للكيلو.سعر الدواجن الساسو ما بين 93 و94 جنيها للكيلو.أسعار البيض اليومتراوح سعر البيض الأبيض بين 90 و91 جنيها.البيض الأحمر تراوح بين 118 و119 جنيها.والبلدي 124 و125 جنيها للكرتونة.أسعار الكتاكيتيتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 29 و33 جنيها.الكتكوت “ساسو” بين 18 و19 جنيها.الكتكوت البلدي الحر بين 8.5 و9.5 جنيه.