أسعار الدواجن اليوم 3 يونيو

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أسعار الدواجن

شهدت أسعار الفراخ البيضاء في بداية تعاملات اليوم الإثنين 3 يونيو 2024 حالة استقرار بالأسواق المحلية.

وقد تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم بالمزرعة حوالى 91 جنيها وتصل إلى المستهلك في المحلات مابين 95 الى 100 جنيه للكيلو الواحد وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو 100 جنيه في البورصة وتباع للمستهلكين بسعر مابين 105 إلى 110 جنيهات للكيلو حسب المنطقة .

كما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 114 جنيهًا بالبورصة وتباع للمستهلكين بسعر 120 جنيه للكيلو حسب المنطقة.

جدير بالذكر أن انتاج مصر نحو 1.4 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100%، وأن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 مليون عامل و يصل حجم الاستثمارات فيها لحوالي 100 مليار جنيه

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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