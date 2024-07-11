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أسعار الدواجن اليوم 3 أغسطس

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صورة الخبر: أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

شهدت أسعار الفراخ البيضاء في بداية تعاملات اليوم السبت 3 أغسطس 2024 حالة استقرار بالأسواق المحلية.

وقد تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم بالمزرعة حوالي 73 جنيها وتصل إلى المستهلك في المحلات 83 جنيها للكيلو الواحد.

وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو 85 جنيهًا في البورصة وتباع للمستهلكين بسعر 95 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.
كما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 109 جنيهًا بالبورصة وتباع للمستهلكين بسعر 113 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

جدير بالذكر أن إنتاج مصر نحو 1.4 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100% لافتا إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 مليون عامل ويصل حجم الاستثمارات فيها لحوالي 100 مليار جنيه.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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