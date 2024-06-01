أسعار الدواجن اليوم الخميس 13 يونيه 2024

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أسعار الدواجن

شهدت أسعار الفراخ البيضاء فى بداية تعاملات اليوم الخميس 13 يونيه 2024 حالة استقرار بالاسواق المحلية، وقد تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم بالمزرعة حوالي 88 جنيها وتصل إلى المستهلك في المحلات ما بين 95 الى 100 جنيها للكيلو الواحد.

وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو 95 جنيهًا في البورصة وتباع للمستهلكين بسعر مابين 100 إلى 105 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

كما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 114 جنيهًا بالبورصة وتباع للمستهلكين بسعر 120 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

جدير بالذكر أن انتاج مصر نحو 1.4 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100% لافتا إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة، حيث يعمل بها ما يقارب من 3 مليون عامل ويصل حجم الاستثمارات فيها لحوالي 100 مليار جنيه.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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