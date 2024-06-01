أسعار الدواجن اليوم الخميس 13 يونيه 2024

شهدت أسعار الفراخ البيضاء فى بداية تعاملات اليوم الخميس 13 يونيه 2024 حالة استقرار بالاسواق المحلية، وقد تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم بالمزرعة حوالي 88 جنيها وتصل إلى المستهلك في المحلات ما بين 95 الى 100 جنيها للكيلو الواحد.
وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو 95 جنيهًا في البورصة وتباع للمستهلكين بسعر مابين 100 إلى 105 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.
كما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 114 جنيهًا بالبورصة وتباع للمستهلكين بسعر 120 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.
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