أسعار الدواجن اليوم الجمعة 3 مايو 2024



أسعار الدواجن أسعار الدواجن

شهدت أسعار الفراخ البيضاء في بداية تعاملات اليوم الجمعة 3 مايو 2024 حالة استقرار بالأسواق المحلية.



وقد تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم بالمزرعة ما بين 85 جنيها وتصل إلى المستهلك في المحلات مابين 90 إلى 95 جنيها للكيلو الواحد.



وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو 92 جنيهًا في البورصة وتباع للمستهلكين بسعر مابين 100 إلى 105 جنيهات للكيلو حسب المنطقة.

قد يعجبك أيضا...

كما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 107 جنيهات بالبورصة وتباع للمستهلكين بسعر مابين 115الى 120 جنيه للكيلو حسب المنطقة.جدير بالذكر أنه الاتحاد العام لمنتجي الدواجن قرر تخفيض الأسعار وذلك اعتبارا من الثلاثاء 2 أبريل ليكون سعر كيلو الفراخ الحية فى المزرعة 85 جنيھا وسعر كرتونة بيض المائدة 140 جنيه للمنافذ والجملة بنسبة تتراوح ما بين 10 الى 15% أستجابة لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لتخفيف العبء عن كاهل المستھلكين.كما يبلغ انتاج مصر نحو 1.4 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100% لافتا إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 مليون عامل و يصل حجم الاستثمارات فيها لحوالي 100 مليار جنيه.