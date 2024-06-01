أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024



أسعار الدواجن أسعار الدواجن

شهدت أسعار الفراخ البيضاء في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024 حالة استقرار بالأسواق المحلية، حيث تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم بالمزرعة حوالي 90 جنيهًا وتصل إلى المستهلك في المحلات ما بين 95 إلى 100 جنيه للكيلو الواحد.



وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو 100 جنيهًا في البورصة وتباع للمستهلكين بسعر ما بين 105 إلى 110 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.



كما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 114 جنيهًا بالبورصة وتباع للمستهلكين بسعر 120 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

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جدير بالذكر أن إنتاج مصر نحو 1.4 مليار طائر سنوياً وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيًا بنحو 100%، لافتًا إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 ملايين عامل ويصل حجم الاستثمارات فيها لحوالي 100 مليار جنيه.