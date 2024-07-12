أسعار الخضروات اليوم الخميس 8 أغسطس



أسعار الخضروات أسعار الخضروات

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 حالة استقرار ويضاف إلى السعر المعلن من 3 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة.

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-حيث سجل سعر الطماطم ما بين 6 إلى 12 جنيهاً للكيلو- البطاطس ما بين 14 إلى 18 جنيهاً.-البصل ما بين 2.5 إلى 7.5 جنيهات.- الكوسة ما بين 17 إلى 20 جنيهًا.-تراوح سعر الجزر ما بين 5 إلى 8 جنيهات للكيلو .-الفاصوليا ما بين 23 إلى 28 جنيهًا.-الباذنجان البلدي ما بين 4 إلى 8 جنيهات- الفلفل مابين 3.5 الى 7.5 جنيهات-الخيار البلدي ما بين 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو-الليمون البلدي ما بين 6 إلى 10 جنيهات.-قلقاس ما بين 20 إلى 24 جنيهًا للكيلو .- ملوخية ما بين 4 إلى 5 جنيهات للكيلو .-الثوم ما بين 35 إلى 60 جنيه.-البامية ما بين 25 إلى 30 جنيه للكيلو.ومن جانبه قال المهندس محمود فوزي عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية، إن الدولة تحرص على دعم الفلاح المصري بكل السبل لأنه العامل الأساسي للتنمية الزراعية وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.لذا قررت الدولة توفير كل الإمكانيات لتخفيف الأعباء عنه من خلال تقديم القروض الميسرة لهم، للتوسع في إنشاء الصوب الزراعية و تم تيسير إجراءات ترخيص الصوب الزراعية وتقديم الخدمات والإرشادات اللازمة لهم خلال فترة التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد لتجنب آثار الإجهاد الحراري على المحاصيل الزراعية.