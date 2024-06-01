أسعار الخضراوات والأسماك واللحوم اليوم 25 يونيو

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تنشر أسعار السلع والمواد الغذائية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 بسوق العبور.



أسعار الخضراوات

شهدت أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة حالة استقرار ويضاف إلى السعر المعلن من 3 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة.

وسجل سعر الطماطم ما بين 4 إلى 6.5 جنيهاً للكيلو

- البطاطس ما بين 9 إلى 16 جنيهاً.

-البصل ما بين 4 إلى 8 جنيهات.

- الكوسة ما بين 6 إلى 9 جنيهًا.

-تراوح سعر الجزر ما بين 4 إلى 5 جنيهات للكيلو.

-الفاصوليا ما بين 9 إلى 15 جنيهًا

-الباذنجان البلدي ما بين 2 إلى 5 جنيهًا

- الفلفل ما بين 7 الى 13 جنيهًا

أسعار الفاكهة

كما شهدت أسعار الفاكهة‌ بسوق العبور، حالة من الاستقرار في الأسعار لمعظم أصناف الفاكهة ويضاف 3- 5 جنيهات للسعر للكيلو في التجزئة.

- برتقال صيفي 5 إلى 7 جنيهات

- الجريب فروت ما بين 4 إلى 7 جنيهات

- عنب بناتي أصفر 20 إلى 25 جنيهًا

- عنب بناتي أحمر 20 إلى 25 جنيهًا

- عنب كرمسون 20 إلى 30 جنيهًا

-عنب اسود 20 إلى 30 جنيهًا

- تفاح مصري يتراوح الكيلو ما بين 15 إلى 35 جنيهًا

- برقوق سكرى يتراوح الكيلو ما بين 15 إلى 30 جنيهًا

- خوخ يتراوح الكيلو ما بين 10 إلى 40 جنيهًا

- كانتلوب يتراوح الكيلو ما بين 12 إلى 15 جنيهًا

- مانجو بلدية ما بين 16 الى 24 جنيهًا

- مانجو زبدية ما بين 15 الى 23 جنيهًا



أسعار الأسماك

وقد سجل كيلو سمك البلطي نمرة1 ما بين 62 إلى 70 جنيهاً

- سمك البلطي نمرة 2 يتراوح ما بين 59 إلى 61 جنيهًا

- البلطي الأسواني ما بين 30 إلى 70 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض

كما شهدت أسعار الفراخ البيضاء حالة انخفاض بالسوق المحلية حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة اليوم حوالى 88 جنيهًا وتصل إلى المستهلك في المحلات ما بين 95 الى 100 جنيهًا للكيلو الواحد حسب المنطقة.

و تراوحت أسعار كيلو الفراخ الحمراء ( الساسو ) في المزرعة حوالى 95 جنيهًا في البورصة وتباع للمستهلكين بسعر مابين 100 إلى 105 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة .

وسجل سعر طبق البيض الأحمر بالمزرعة حوالي 145 جنيهًا، في حين يتراوح سعره للمستهلك 155 جنيهاً حسب المنطقة.

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وبلغ سعر طبق البيض الأبيض حوالي 140 جنيهاً بالمزرعة، يصل السعر للمستهلك 150 جنيهات حسب المنطقة.أسعار اللحومكما سجل سعر كيلو اللحم البلدي الكندوز بالأسواق ما بين 350 إلى 400 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.-بلغ سعر عرق الفلتو البلدي حوالى 420 جنيهًا للكيلو-المفروم البلدي من 300 إلى 370 جنيهًا حسب المنطقة .-وتراوحت أسعار اللحوم الضأن البلدي من 300 إلى 350 جنيهًا حسب القطعة- واستقر سعر اللحم الجملي عند 300 الى 320 جنيهًا للكيلو .- الكبدة البلدي 300 إلى 350 جنيهًا .-الكبدة الضأن 290 جنيهًا للكيلوجدير بالذكر أن المنافذ التي وفرتها القوات المسلحة ووزارات الداخلية والزراعة والتموين ساهمت بشكل فعال في توافر اللحوم بشكل كبير في الأسواق، والتي يتم طرحها بشكل مستمر وبأسعار مخفضة، مما جعل شريحة كبيرة من المواطنين يفضلون شراء اللحوم الحمراء منها بدلًا من محلات الجزارة