أسعار الخضراوات والأسماك واللحوم اليوم 25 يونيو

تنشر أسعار السلع والمواد الغذائية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 بسوق العبور.
أسعار الخضراوات
شهدت أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة حالة استقرار ويضاف إلى السعر المعلن من 3 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة.
وسجل سعر الطماطم ما بين 4 إلى 6.5 جنيهاً للكيلو
- البطاطس ما بين 9 إلى 16 جنيهاً.
-البصل ما بين 4 إلى 8 جنيهات.
- الكوسة ما بين 6 إلى 9 جنيهًا.
-تراوح سعر الجزر ما بين 4 إلى 5 جنيهات للكيلو.
-الفاصوليا ما بين 9 إلى 15 جنيهًا
-الباذنجان البلدي ما بين 2 إلى 5 جنيهًا
- الفلفل ما بين 7 الى 13 جنيهًا
أسعار الفاكهة
كما شهدت أسعار الفاكهة بسوق العبور، حالة من الاستقرار في الأسعار لمعظم أصناف الفاكهة ويضاف 3- 5 جنيهات للسعر للكيلو في التجزئة.
- برتقال صيفي 5 إلى 7 جنيهات
- الجريب فروت ما بين 4 إلى 7 جنيهات
- عنب بناتي أصفر 20 إلى 25 جنيهًا
- عنب بناتي أحمر 20 إلى 25 جنيهًا
- عنب كرمسون 20 إلى 30 جنيهًا
-عنب اسود 20 إلى 30 جنيهًا
- تفاح مصري يتراوح الكيلو ما بين 15 إلى 35 جنيهًا
- برقوق سكرى يتراوح الكيلو ما بين 15 إلى 30 جنيهًا
- خوخ يتراوح الكيلو ما بين 10 إلى 40 جنيهًا
- كانتلوب يتراوح الكيلو ما بين 12 إلى 15 جنيهًا
- مانجو بلدية ما بين 16 الى 24 جنيهًا
- مانجو زبدية ما بين 15 الى 23 جنيهًا
أسعار الأسماك
وقد سجل كيلو سمك البلطي نمرة1 ما بين 62 إلى 70 جنيهاً
- سمك البلطي نمرة 2 يتراوح ما بين 59 إلى 61 جنيهًا
- البلطي الأسواني ما بين 30 إلى 70 جنيهًا.
أسعار الدواجن والبيض
كما شهدت أسعار الفراخ البيضاء حالة انخفاض بالسوق المحلية حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة اليوم حوالى 88 جنيهًا وتصل إلى المستهلك في المحلات ما بين 95 الى 100 جنيهًا للكيلو الواحد حسب المنطقة.
و تراوحت أسعار كيلو الفراخ الحمراء ( الساسو ) في المزرعة حوالى 95 جنيهًا في البورصة وتباع للمستهلكين بسعر مابين 100 إلى 105 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة .
وسجل سعر طبق البيض الأحمر بالمزرعة حوالي 145 جنيهًا، في حين يتراوح سعره للمستهلك 155 جنيهاً حسب المنطقة.
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