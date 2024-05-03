أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 14 مايو في سوق العبور



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

شهدت أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 حالة استقرار ويضاف إلى السعر المعلن من 3 - 7 جنيهات للكيلو في سواق التجزئة.



وسجل سعر الطماطم ما بين 3 إلى 5 جنيهاً للكيلو



- البطاطس ما بين 5 إلى 11 جنيهاً.

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-البصل ما بين 5 إلى 1 جنيهًا.- الكوسة ما بين 5 إلى 11 جنيهًا.-تراوح سعر الجزر ما بين 2.5 إلى 5 جنيهًا للكيلو .-الفاصوليا ما بين 7 إلى 11 جنيهًا-الباذنجان البلدي ما بين 9 إلى 11 جنيهًا- الفلفل مابين 3 الى 9 جنيهًا-الخيار البلدي ما بين 5 إلى 8 جنيهًا للكيلو-الليمون البلدي ما بين 15 إلى 20 جنيهًا.-قلقاس ما بين 19 إلى 21 جنيهًا للكيلو .- ملوخية ما بين 5 إلى 8 جنيهًا للكيلو .-الثوم ما بين 20 إلى 30 جنيه .-البامية ما بين 30 إلى 55 جنيهًا للكيلو .السبانخ مابين 8 الى 17 جنيها للكيلوومن جانبه قال المهندس محمود فوزي عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية أن الدولة تحرص على دعم الفلاح المصري بكل السبل لأنه العامل الأساسي للتنمية الزراعية وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.لذا قررت الدولة توفير كل الإمكانيات لتخفيف الأعباء عنه من خلال تقديم القروض الميسرة لهم، للتوسع في إنشاء الصوب الزراعية و تم تيسير إجراءات ترخيص الصوب الزراعية وتقديم الخدمات والإرشادات اللازمة لهم خلال فترة التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد لتجنب آثار الإجهاد الحراري على المحاصيل الزراعية .