أسعار الحديد في السوق المصري اليوم 31 يوليو 2024
شهدت أسعار الحديد استقرار ملحوظًا، حيث بلغ سعر طن الحديد الاستثماري 40000 جنيهًا، وسجل حديد عز سعرًا قدره 41500 جنيهًا.
وجاءت أسعار الحديد كالتالي:
سعر حديد السويس للصلب 39,000 جنيه
سعر حديد المدينة 38,800 جنيه
سعر حديد عز 41,500 جنيه
سعر حديد بشاي 41,200 جنيه
سعر حديد العتال 39,000 جنيه
سعر حديد المعادي 38,800 جنيه
سعر حديد الكومي 38,800 جنيه
سعر حديد بيانكو 38,800 جنيه
سعر حديد المصريين 41,100 جنيه
سعر حديد سرحان 38,800 جنيه
سعر حديد المراكبي 41,000 جنيه
سعر حديد عطية 39,000 جنيه
سعر حديد العشري 38,800 جنيه
سعر حديد الجيوشي 39,000 جنيه
سعر حديد مصر ستيل 39,000 جنيه
سعر حديد الجارحي 39,000 جنيه
ويعد الحديد والإسمنت، من العناصر الأساسية التي تحدد أسعار العقارات في مصر، مما يجعل مراقبة أسعارهما أمرًا حيويًا للراغبين في الاستثمار والبناء.
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