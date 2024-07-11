

أسعار الحديد في السوق المصري اليوم 31 يوليو 2024 أسعار الحديد في السوق المصري اليوم 31 يوليو 2024

شهدت أسعار الحديد استقرار ملحوظًا، حيث بلغ سعر طن الحديد الاستثماري 40000 جنيهًا، وسجل حديد عز سعرًا قدره 41500 جنيهًا.

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وجاءت أسعار الحديد كالتالي:سعر حديد السويس للصلب 39,000 جنيهسعر حديد المدينة 38,800 جنيهسعر حديد عز 41,500 جنيهسعر حديد بشاي 41,200 جنيهسعر حديد العتال 39,000 جنيهسعر حديد المعادي 38,800 جنيهسعر حديد الكومي 38,800 جنيهسعر حديد بيانكو 38,800 جنيهسعر حديد المصريين 41,100 جنيهسعر حديد سرحان 38,800 جنيهسعر حديد المراكبي 41,000 جنيهسعر حديد عطية 39,000 جنيهسعر حديد العشري 38,800 جنيهسعر حديد الجيوشي 39,000 جنيهسعر حديد مصر ستيل 39,000 جنيهسعر حديد الجارحي 39,000 جنيهويعد الحديد والإسمنت، من العناصر الأساسية التي تحدد أسعار العقارات في مصر، مما يجعل مراقبة أسعارهما أمرًا حيويًا للراغبين في الاستثمار والبناء.