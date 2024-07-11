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أسعار الحديد في السوق المصري اليوم 31 يوليو 2024

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صورة الخبر: أسعار الحديد في السوق المصري اليوم 31 يوليو 2024
أسعار الحديد في السوق المصري اليوم 31 يوليو 2024

شهدت أسعار الحديد استقرار ملحوظًا، حيث بلغ سعر طن الحديد الاستثماري 40000 جنيهًا، وسجل حديد عز سعرًا قدره 41500 جنيهًا.

وجاءت أسعار الحديد كالتالي:

سعر حديد السويس للصلب 39,000 جنيه
سعر حديد المدينة 38,800 جنيه

سعر حديد عز 41,500 جنيه

سعر حديد بشاي 41,200 جنيه

سعر حديد العتال 39,000 جنيه
سعر حديد المعادي 38,800 جنيه

سعر حديد الكومي 38,800 جنيه

سعر حديد بيانكو 38,800 جنيه

سعر حديد المصريين 41,100 جنيه

سعر حديد سرحان 38,800 جنيه

سعر حديد المراكبي 41,000 جنيه

سعر حديد عطية 39,000 جنيه

سعر حديد العشري 38,800 جنيه

سعر حديد الجيوشي 39,000 جنيه

سعر حديد مصر ستيل 39,000 جنيه

سعر حديد الجارحي 39,000 جنيه

ويعد الحديد والإسمنت، من العناصر الأساسية التي تحدد أسعار العقارات في مصر، مما يجعل مراقبة أسعارهما أمرًا حيويًا للراغبين في الاستثمار والبناء.


المصدر: بوابه اخبار اليوم

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