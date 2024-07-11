أسعار الحديد في الأسواق المصرية اليوم

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يحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة أسواق مواد البناء خلال الفترة الحالية، خاصة بعد تعرضها لموجة من عدم الاستقرار ما بين الارتفاع والانخفاض، ومنها أسعار حديد التسليح وخام البليت، ما ينعكس على باقي مواد البناء.

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وفيما يلي نستعرض أسعار الحديد والأسمنت، عقب تباينها، وفقًا لـ بوابة أسعار مجلس الوزراء.أسعار الحديد اليوم الاحد 4 أغسطس 2024سعر الحديد والاسمنت اليوم - صورة أرشيفيةسجل سعر طن الحديد الاستثماري 39300 جنيهًا مسجلا تراجع قدره 300 جنيهًا عن الأسعار المسجلة السبت.سجل حديد عز نحو 41483 جنيهًا مسجلا ارتفاع قدره 33 جنيها عن الأسعار المسجلة السبت.سعر الحديد والاسمنت اليوم - صورة أرشيفيةسعر حديد السويس يسجل 39000 جنيه.سعر حديد المراكبى بقيمة 41000 جنيه.حديد بشاي يسجل 41000 جنيه.سعر حديد العشري يسجل 37.500 جنيه.سعر حديد الجيوشى يسجل 39 ألف جنيه.أسعار الأسمنت اليوم الاحد 4 أغسطس 2024 في مصرسعر الحديد والأسمنت اليوم - صورة أرشيفية- سعر طن أسمنت الرمادي 2200 جنيهًا.- سجل سعر طن أسمنت النصر 1960 جنيهًا.- سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2000 جنيه.- سجل سعر طن أسمنت العسكري 1950 جنيهًا.- سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1990 جنيهًا.- سجل سعر طن أسمنت السويس 2000 جنيه.