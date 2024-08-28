أسعار الحديد اليوم 28-8-2024.. «الاستثماري» يتراجع 154 جنيها



الحديد الحديد



تراجعت أسعار الحديد الاستثماري بقيمة 154 جنيهًا للطن، حيث بلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 40 ألفًا و143 جنيهًا بنسبة تراجع 0.38%، وفق ما أعلنته المنصة الإلكترونية الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء قبل قليل.

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وكشفت بوابة الأسعار التابعة للحكومة، عن تراجع سعر حديد عز بقيمة 95 جنيهًا للطن، حيث سجل نحو 41 ألفًا و564 جنيهًا للمستهلك، وبلغت قيمة التراجع نحو 0.23%.أسعار الحديد اليوموترصد السطور التالية أسعار الحديد اليوم الأربعاء 28-8-2024 للمستهلك، وتشمل قيمة الضريبة وتكلفة النقل من المصنع إلى أرض المخزن وكذلك هامش الربح لتجار التجزئة.سجل سعر حديد المصريين 39 ألفًا و50 جنيها للطن للمستهلك.بلغ سعر حديد الجارحي اليوم للمستهلك 39 ألفًا و300 جنيه للطن.وصل سعر حديد مصر ستيل اليوم إلى 39 ألفًا و270 جنيها للطن للمستهلك.أسعار خام البيلتوسجل سعر خام حديد البيلت المستخدم في صناعة الحديد اليوم الأربعاء -8-2024 نحو 485 دولارا للطن كمتوسط سعر، ويشهد حالة من الاستقرار في الأسعار العالمية مؤخرا.