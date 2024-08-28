أسعار الحديد اليوم 28-8-2024.. «الاستثماري» يتراجع 154 جنيها

وكشفت بوابة الأسعار التابعة للحكومة، عن تراجع سعر حديد عز بقيمة 95 جنيهًا للطن، حيث سجل نحو 41 ألفًا و564 جنيهًا للمستهلك، وبلغت قيمة التراجع نحو 0.23%.
تراجعت أسعار الحديد الاستثماري بقيمة 154 جنيهًا للطن، حيث بلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 40 ألفًا و143 جنيهًا بنسبة تراجع 0.38%، وفق ما أعلنته المنصة الإلكترونية الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء قبل قليل.
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