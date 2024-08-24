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أسعار الحديد اليوم 24-8-2024 في الأسواق

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صورة الخبر: الحديد
الحديد


شهدت أسعار الحديد اليوم السبت 24-8-2024 بالأسواق، حالة من الاستقرار بعد التراجع الذي شهده على مدار اليومين الماضيين.


سعر طن الحديد اليوم في مصر
وتستعرض «الوطن»، سعر طن الحديد اليوم في مصر، في آخر تحديث لسعر البيع الرسمي للمستهلك المُوضح عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري
سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم السبت 39500 جنيه للطن الواحد، «السعر الرسمي البيع للمستهلك».


سعر حديد عز
أما سعر حديد عز اليوم السبت فسجل 42000 جنيه للطن الواحد، «السعر الرسمي البيع للمستهلك».


أسعار الحديد اليوم السبت عالميا
وعن أسعار الحديد اليوم السبت على المستوى العالمي، كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية والتابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، متوسط الأسعار العالمية والتي جاءت كالتالي:

- متوسط سعر طن الحديد الخام: 98 دولاراً.

- متوسط سعر طن البليت: 470 دولاراً.

- متوسط سعر طن حديد التسليح: 459 دولاراً.

المصدر: الوطن

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