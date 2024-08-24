أسعار الحديد اليوم 24-8-2024 في الأسواق

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شهدت أسعار الحديد اليوم السبت 24-8-2024 بالأسواق، حالة من الاستقرار بعد التراجع الذي شهده على مدار اليومين الماضيين.

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