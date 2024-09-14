أسعار الحديد اليوم 14-9-2024 في الأسواق.. «اعرف الطن بكام»



أسعار الحديد أسعار الحديد



تشهد أسعار الحديد اليوم السبت 14-9-2024 في مختلف الأسواق، حالة من الاستقرار النسبي على مستوى أبرز المصانع والشركات، وتعتبر مواد البناء ومن أهمها الحديد والأسمنت، أحد السلع التي تحظى باهتمام ومتابعة من جانب عدد كبير من التجار والمواطنين الراغبين في البناء.

قد يعجبك أيضا...

سعر طن الحديد اليوم السبت في الأسواقتستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم السبت في الأسواق، حسب التحديث الأخير وفقاً لأسعار المواد البناء الرسمية الموضحة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.سعر الحديد الاستثماريسجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم السبت 40742 جنيهًا، وهو سعر البيع الرسمي للمستهلك.سعر حديد عزسجل سعر طن حديد عز اليوم السبت 42105 جنيهات، وهو سعر البيع الرسمي للمستهلك.أسعار الحديد اليوم عالمياًعلى مستوى أسعار الحديد اليوم السبت عالمياً، وفقاً للمعلن من خلال بوابة الأسعار المحلية والعالمية، جاءت كالتالي:- متوسط سعر البليت: 460 دولار للطن.- متوسط سعر الحديد الخام: 93 دولار للطن.- متوسط سعر حديد التسليح: 437 دولار للطن.أسعار الأسمنت اليومسجل سعر الأسمنت اليوم السبت، 2870 جنيهًا للطن الواحد من الأسمنت الرمادي، «سعر بيع للمستهلك»