أسعار البيض اليوم 8 سبتمبر



أسعار البيض أسعار البيض

شهدت أسعار البيض، اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024، حالة استقرار، وكانت الأسعار المعلنة في عدد من المزارع المحلية.

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سجل سعر طبق البيض الأحمر بالمزرعة حوالي 165 جنيهًا، في حين يتراوح سعره للمستهلك 175 جنيهاً حسب المنطقة.وبلغ سعر طبق البيض الأبيض حوالي 165 جنيهاً بالمزرعة، يصل السعر للمستهلك 175 جنيها حسب المنطقة .كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة بسعر 130 جنيهًا، عبر منافذها الثابتة والمتحركة التي تجوب المحافظات، حيث تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.وكذلك تم من خلال مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، توفير عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائيه بالمنافذ المتحركه في الميادين العامة وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 % لرفع العبء عن كاهل المواطنين .