أسعار البيض اليوم 29 يونيو



أسعار البيض أسعار البيض

شهدت أسعار البيض، اليوم السبت 29 يونيو 2024 ، حالة استقرار ، وكانت الأسعار المعلنة في عدد من المزارع المحلية.



سجل سعر طبق البيض الأحمر بالمزرعة حوالي 145 جنيهًا، في حين يتراوح سعره للمستهلك 155 جنيهاً حسب المنطقة.



وبلغ سعر طبق البيض الأبيض حوالي 140 جنيهاً بالمزرعة، يصل السعر للمستهلك 150 جنيهات حسب المنطقة.

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كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة، عبر منافذها الثابتة والمتحركة التى تجوب المحافظات، حيث تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .اقرأ أيضا معلومات المناخ يؤكد انكسار الموجة الحارة بداية من الليلةوكذلك تم من خلال مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، توفير عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائيه بالمنافذ المتحركه في الميادين العامة و بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 % لرفع العبء عن كاهل المواطنين .