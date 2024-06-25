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أسعار البيض اليوم الأحد 21 يوليو 2024

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صورة الخبر: أسعار البيض
أسعار البيض

شهدت أسعار البيض، اليوم الأحد 21 يوليو 2024، حالة استقرار، وكانت الأسعار المعلنة في عدد من المزارع المحلية.

سجل سعر طبق البيض الأحمر بالمزرعة حوالي 141 جنيهًا، في حين يتراوح سعره للمستهلك 150 جنيه حسب المنطقة.

وبلغ سعر طبق البيض الأبيض حوالي 138 جنيهاً بالمزرعة، يصل السعر للمستهلك 148 جنيها حسب المنطقة.
كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة، عبر منافذها الثابتة والمتحركة التى تجوب المحافظات، حيث تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

وكذلك تم من خلال مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»، توفير عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائيه بالمنافذ المتحركه في الميادين العامة و بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 % لرفع العبء عن كاهل المواطنين .

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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