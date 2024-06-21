أسعار الأسمنت اليوم 21-6-2024 في الأسواق



أسعار الأسمنت أسعار الأسمنت



شهدت أسعارالأسمنت اليوم الجمعة 21-6-2024 استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، حيث سجل سعر أسمنت السهم نحو 1930 جنيها، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم، وفقا لما أعلنته شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية.



أسعار الأسمنت اليوم



سجلت أسعار الأسمنت اليوم ثباتًا ملحوظًا، حيث سجل سعر طن أسمن السهم اليوم نحو 1930 جنيها، بينما بلغ سعر طن أسمنت الفهد نحو 1920 جنيها، فيما وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح إلى نحو 2000 جنيه.

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سعر طن الأسمنت اليوم في مصرووصل سعر طن أسمنت طرة وحلوان إلى نحو 1980 جنيها، بينما سجل سعرطن أسمنت السويدي نحو 2090 جنيها، وكما بلغ سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر نحو 1920 جنيها.