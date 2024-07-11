أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم



أسعار الأسماك أسعار الأسماك

يهتم عشاق المأكولات البحرية بالاطلاع على أسعار السمك، ونستعرض في السطور التالية سعر الاسماك المختلفة في سوق العبور للجملة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو، وفقاً لآخر تحديث تم بموقع السوق الالكتروني..

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سعر سمك البلطيوتراوح سعر اسماك البلطي الحجم الكبير من 58 إلى 60 جنيهًا، و يتراوح سعر اسماك البلطي المتوسط من 55 إلي 57 جنيهًا، وسجل سعر البلطي الاسواني من 30 إلىي 70 جنيهًا.وجاء سعر الفلية البلطي من 50 إلي 250 جنيهًا، و تراوح سعر قشر البياض من 120 إلي 180 جنيهًا، و سعر بياض أملس البلدي من 100 إلي 140 جنيهًا، و بياض أملس (خليجي_بحيره ناصر _مزارع ) من 40إلي 90 جنيهًا، وسجل سعر القراميط و الشيلان من 30 إلي 70 جنيهًا. و تراوح سعر الثعابين من 50 إلى 350 جنيهًا.أما أسماك المكرونة فتراوح سعر المكرونة سويسي من 90 إلي 150 جنيهًا، وسجل سعر المكرونة المجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.وسجل سعر الموسي من 210 إلي 420 جنيهًا، و تراوح سعر السبيط و الكاليماري سابيا من 210 إلي 420 جنيهًا، فيما سجل بعدها سعر القرش من 70 إلى 100 جنيه.و تراوح سعر الكابوريا من 40 إلى 175 جنيهًا، و سجل سعر المرجان من 85 إلى 185 جنيهًا، و تأرجح سعر المرجان المجمد من 30 إلى 50 جنيها.و سجل سعر البربون من 100 إلي 220 جنيها، و البربون المجمد من 30 إلي 50 جنيها، و تراوح الدنيس من 100 إلي 260 جنيه.أسعار الجمبري اليومفيما كان سعر الجمبري الكبير من 410 إلي 540 جنيه، و الجمبري المجمد من سعر 175 إلي 425 جنيه، و جاء سعر الجمبري الصغير من 110 إلي 330 جنيه.فيما سجل سعر البوري الكبير من سعر 110 إلي 140 جنيه، و تراوح سعر البوري الوسط من 85 إلي 95 جنيه.و سجل سعر سمك الوقار من 100 إلي 260 جنيه، و تراوح سعر القاروص و لوت من 100 إلي 260 جنيه، و جاء سعر السردين المجمد من 50 إلي 100 جنيه، و تراوح سعر الماكريل المجمد من 100 إلي 140 جنيه.