أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم | الأربعاء 22 مايو 2024



أسعار الأسماك أسعار الأسماك

شهدت أسعار الأسماك فى بداية تعاملات اليوم، الأربعاء 22 مايو 2024، بسوق العبور حالة استقرار.



وتنشر أسعار الأسماك، حيث يضاف إلى السعر المعلن من 3 - 4 جنيهات على سعر الكيلو في أسواق التجزئة.



وقد سجل كيلو سمك البلطي نمرة 1 مابين 64 إلى 69 جنيهًا.

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- سمك البلطي نمرة 2 يتراوح مابين 59 إلى 63 جنيهًا.- البلطي الأسواني ما بين 30 إلى 70 جنيهًا.- فيليه أسماك البلطي من 50 إلى 250 جنيهًا.- قشر بياض من 100 إلى 150 جنيه للكيلو.- بياض أملس من 90 إلى 130 جنيهًا.- القراميط تراوح سعرها ما بين 30 إلى 70 جنيهًا.- المكرونة السويسي من 80 إلى 120 جنيهًا.- البرانيس الإسكندراني من 75 إلى 115 جنيهًا للكيلو.- سمك موسى من 180 إلى 280 جنيهًا.- سمك الماكريل مجمد من 80 إلى 115 جنيهًا.- سمك الوقار بين 80 إلى 160 جنيهًا.- سمك موسى ما بين 190 إلى 410 جنيهًا.- السبيط والكاليماري بين 190 إلى 410 جنيهًا.- الجمبري نمرة 1 من 450 إلى 530 جنيهًا.- الجمبري المجمد من 175 إلى 425 جنيهًا.- سمك البوري الممتاز ما بين 95 إلى 150 جنيهًا.- سعر الدنيس تراوح ما بين 90 إلى 240 جنيهًا.- الكابوريا بين 40 إلى 200 جنيه.- أسماك السردين المجمد من 45 إلى 85 جنيهًا.من جانبه قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير بحيرات مصر الطبيعية، وإعادتها إلى سابق عهدها قبل خمسة عهود كان بمثابة حرب خاضتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الثروة السمكية لإزالة التعديات وتطهير بحيرات مصر، وخاصة بحيرة المنزلة التى كانت مأوى للخارجين عن القانون.