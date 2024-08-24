أسعار الأسماك اليوم 7 أغسطس بسوق العبور



أسعار الأسماك أسعار الأسماك

شهدت أسعار الأسماك في بداية تعاملات اليوم السبت 7 أغسطس 2024 بسوق العبور، حالة استقرار.

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وتنشر أسعار الأسماك؛ حيث يضاف إلى السعر المعلن من 3 - 4 جنيهات على سعر الكيلو في أسواق التجزئة.سجل كيلو سمك البلطي نمرة 1 ما بين 80 إلى 86 جنيهاً.- سمك البلطي نمرة 2 يتراوح ما بين 75 إلى 79 جنيهًا.- (بلطي أسواني) من سعر 30 إلى سعر 70 جنيها.- (فيليه بلطي) من سعر 50 إلى سعر 250 جنيها.- (قشر بياض) من سعر 150 إلى سعر 250 جنيها.- (بياض أملس 1 بلدي) من سعر 100 إلى سعر 140 جنيها.- (بياض أملس 2 (خليجى ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) من سعر 40 إلى سعر 90 جنيها.- (قراميط - شيلان) من سعر 30 إلى سعر 70 جنيها.- (ثعابين من سعر 50 إلى سعر 350 جنيها.- (مكرونة سويسي) من سعر 85 إلى سعر 145 جنيهًا.- (مكرونة مجمدة) من سعر 30 إلى سعر 60 جنيها.- (سبيط - كاليماري - سابيا) من سعر 210 إلى سعر 410 جنيهات.- (موسى من سعر 210 إلى سعر 410 جنيهات.- (كابوريا من سعر 40 إلى سعر 160 جنيها.- (مرجان2) من سعر 85 إلى سعر 185 جنيهًا.- (مرجان مجمد) من سعر 30 إلى سعر 50 جنيها.- (بربون2) من سعر 100 إلى 220 جنيها.- (بربون مجمد) من سعر 30 إلى سعر 50 جنيها.- (دنيس) من سعر 100 إلى سعر 275 جنيهًا.- (جمبري2) من سعر: 430 إلى سعر: 550 جنيها.- (جمبري 2 مجمد) من سعر: 175 إلى سعر: 425 جنيهًا.-(جمبري 3) من سعر 120 إلى سعر 320 جنيها.- (بوري 1) من سعر 100 إلى سعر 150جنيهًا.- (بوري 2) من سعر 85 إلى سعر 95 جنيهًا.- (مازليا - كشر) من سعر 100 إلى سعر 220 جنيهًا.- (وقار) من سعر100 إلى سعر 260 جنيهًا.- (قاروص- لوت) من سعر 100 إلى سعر 260 جنيهًا.- (سردين مجمد) من سعر 50 إلى سعر 100 جنيهًا.- (ماكريل مجمد) من سعر: 100 إلى سعر :140 جنيهًاقال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير بحيرات مصر الطبيعية، وإعادتها إلى سابق عهدها قبل خمسة عهود كان بمثابة حرب خاضتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الثروة السمكية لإزالة التعديات وتطهير بحيرات مصر، وخاصة بحيرة المنزلة التى كانت مأوى للخارجين عن القانون .