أسعار الأسماك اليوم 26 أغسطس في سوق العبور



أسعار الأسماك أسعار الأسماك

شهدت أسعار الأسماك فى بداية تعاملات اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024 بسوق العبور حالة استقرار.

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وتنشر أسعار الأسماك، حيث يضاف إلى السعر المعلن من 3 - 4 جنيهات على سعر الكيلو في أسواق التجزئة.وقد سجل كيلو سمك البلطي نمرة1 مابين 73 إلى 75 جنيهاً- سمك البلطي نمرة 2 يتراوح مابين 70 إلى 72 جنيهًا-(بلطي أسواني) من سعر: 30 إلى سعر: 70جنيه-(فيليه بلطي) من سعر: 50 إلى سعر: 250جنيه-(قشر بياض) من سعر: 150 إلى سعر: 250 جنيه- (بياض أملس 1 بلدى) من سعر: 100 إلى سعر: 140 جنيه-(بياض أملس 2 (خليجى ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) من سعر: 40 الى سعر: 90 جنيه(قراميط - شيلان) من سعر: 30 إلى سعر: 70 جنيه-(ثعابين من سعر: 50 إلى سعر: 350 جنيه-(مكرونة سويسي)من سعر: 85 إلى سعر: 145 جنيهًا-(مكرونة مجمدة) من سعر: 30 إلى سعر: 60 جنيه-(سبيط - كاليماري - سابيا) من سعر: 210 إلى سعر: 410 جنيهات-(موسى من سعر: 210 إلىسعر: 410 جنيهات-(كابوريا من سعر: 40 إلى سعر: 160 جنيه-(مرجان2) من سعر: 85 إلى سعر: 185 جنيهًا-(مرجان مجمد) من سعر: 30 إلى سعر: 50 جنيه(بربون2) من سعر: 100 إلى 220 جنيه(بربون مجمد) من سعر: 30 إلى سعر: 50 جنيه-(دنيس) من سعر: 100 إلى سعر: 275 جنيهًا-(جمبري2) من سعر: 430 إلى سعر: 550 جنيه-(جمبري 2 مجمد)من سعر: 175 إلى سعر: 425جنيهًا-(جمبري 3 من سعر 120 إلى سعر: 320 جنيه-(بوري 1 من سعر: 100 إلى سعر: 150جنيهًا-(بوري 2) من سعر: 85 إلى سعر: 95جنيهًا-(مازليا - كشر)من سعر: 100 إلى سعر: 220 جنيهًا-(وقار) من سعر: 100 إلى سعر: 260 جنيهًا-(قاروص- لوت) من سعر: 100 إلى سعر:260 جنيه-(سردين مجمد) من سعر: 50 إلى سعر: 100جنيهًا-(ماكريل مجمد) من سعر: 100 إلى سعر: 140 جنيهًامن جانبه قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير بحيرات مصر الطبيعية، وإعادتها إلى سابق عهدها قبل خمسة عهود كان بمثابة حرب خاضتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الثروة السمكية لإزالة التعديات وتطهير بحيرات مصر، وخاصة بحيرة المنزلة التى كانت مأوى للخارجين عن القانون.