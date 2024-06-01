أسعار الأسماك اليوم في سوق المنيب بالجيزة .. كيلو «المرجان» بـ30 جنيها



أسعار الأسماك أسعار الأسماك



شهدت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 21-6-2024 في سوق المنيب بالجيزة، حالة من الاستقرار، إذ سجل سعر كيلو السمك البلطي الصغير 50 جنيهًا، فيما تراوح سعر المكرونة المجمدة ما بين 30 و50 جنيهًا.



أسعارالسمك البلطي



وجاءت أسعارالسمك البلطي في سوق المنيب بمحافظة الجيزة اليوم كالتالي:

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- تراوح سعر كيلو السمك البلطي الكبير بين 58 و67 جنيهًا.- سعر كيلو السمك البلطي الصغير 50 جنيهًا.- تراوح سمك الفيليه البلطي بين 50 و260 جنيهًا للكيلو.- تراوح سعر السمك البلطي الأسواني بين 40 و75 جنيهًا.أسعار الأسماك في سوق المنيب بالجيزةوجاءت أسعار أنواع الأسماك اليوم، كالتالي:- كيلو السمك البوري الكبير يتراوح بين 125 و170 جنيهًا.- يتراوح السمك البوري صغير الحجم بين 90 و100 جنيه.- يتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيهًا.- سعر الكاليماري والسُّبيط يتراوح بين 200 و420 جنيهًا للكيلو الواحد.- سعر الكيلو الواحد من سمك الوقار بين 115 و170 جنيهًا.- سعر كيلو الدنيس بين 110 و250 جنيهًا.- تراوح سعر قشر البياض ما بين 110 و160 جنيهًا.- تراوح سعر سمك مكرونة سويسي ما بين 85 و145 جنيهًا.- تراوح سعر مكرونة مجمدة ما بين 30 و50 جنيهًا.- تراوح سعر سمك موسى ما بين 180 و410 جنيهات.- تراوح سعر سمك كابوريا ما بين 140 و230 جنيهًا.- تراوح سعر سمك المرجان المجمد ما بين 30 و40 جنيهًا.أسعار الجمبري في سوق المنيب- تراوح سعر كيلو الجمبري الجامبو بين 415 و490 جنيهًا.- تراوح سعر كيلو الجمبري الوسط بين 395 و530 جنيهًا.- تراوح سعر الجمبري صغير الحجم بين 115 و320 جنيهًا.