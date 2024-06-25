أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور | 22 يوليو 2024



أسعار الأسماك أسعار الأسماك

شهدت أسعار الأسماك فى بداية تعاملات اليوم، الاثنين 22 يوليو 2024،بسوق العبور، حالة استقرار.

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وتنشر أسعار الأسماك، حيث يضاف إلى السعر المعلن من 3 - 4 جنيهات على سعر الكيلو في أسواق التجزئة.وقد سجل كيلو سمك البلطي نمرة 1 ما بين 63 إلى 65 جنيهًا.- سمك البلطي نمرة 2 يتراوح مابين 60 إلى 62 جنيهًا.- البلطي الأسواني ما بين 30 إلى 70 جنيهًا.- فيليه أسماك البلطي من 50 إلى 250 جنيهًا.- قشر بياض من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلو .- بياض أملس من 90 إلى 130 جنيهًا.- القراميط تراوح سعرها ما بين 30 إلى 70 جنيهًا.- المكرونة السويسي من 80 إلى 130 جنيهصا.- البرانيس الإسكندراني من 75 إلى 115 جنيهًا للكيلو.- سمك موسى من 180 إلى 280 جنيهًا.- سمك الماكريل مجمد من 80 إلى 115 جنيهًا.- سمك الوقار بين 80 إلى 160 جنيهًا.- سمك موسى ما بين 190 إلى 410 جنيهًا.- السبيط والكاليماري بين 190 إلى 410 جنيهًا.- الجمبري نمرة 1 من 450 إلى 530 جنيهًا.- الجمبري المجمد من 175 إلى 425 جنيهًا.- سمك البوري الممتاز ما بين 95 إلى 150 جنيهًا.- سعر الدنيس تراوح ما بين 90 إلى 240 جنيهًا.- الكابوريا بين 40 إلى 200 جنيهًا.- أسماك السردين المجمد من 45 إلى 85 جنيهًا.