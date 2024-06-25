أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور | 22 يوليو 2024

أسعار الأسماك
شهدت أسعار الأسماك فى بداية تعاملات اليوم، الاثنين 22 يوليو 2024،بسوق العبور، حالة استقرار.
وتنشر أسعار الأسماك، حيث يضاف إلى السعر المعلن من 3 - 4 جنيهات على سعر الكيلو في أسواق التجزئة.
وقد سجل كيلو سمك البلطي نمرة 1 ما بين 63 إلى 65 جنيهًا.
- سمك البلطي نمرة 2 يتراوح مابين 60 إلى 62 جنيهًا.
- البلطي الأسواني ما بين 30 إلى 70 جنيهًا.
- فيليه أسماك البلطي من 50 إلى 250 جنيهًا.
- قشر بياض من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلو .
- بياض أملس من 90 إلى 130 جنيهًا.
- القراميط تراوح سعرها ما بين 30 إلى 70 جنيهًا.
- المكرونة السويسي من 80 إلى 130 جنيهصا.
- البرانيس الإسكندراني من 75 إلى 115 جنيهًا للكيلو.
- سمك موسى من 180 إلى 280 جنيهًا.
- سمك الماكريل مجمد من 80 إلى 115 جنيهًا.
- سمك الوقار بين 80 إلى 160 جنيهًا.
- سمك موسى ما بين 190 إلى 410 جنيهًا.
- السبيط والكاليماري بين 190 إلى 410 جنيهًا.
- الجمبري نمرة 1 من 450 إلى 530 جنيهًا.
- الجمبري المجمد من 175 إلى 425 جنيهًا.
- سمك البوري الممتاز ما بين 95 إلى 150 جنيهًا.
- سعر الدنيس تراوح ما بين 90 إلى 240 جنيهًا.
- الكابوريا بين 40 إلى 200 جنيهًا.
- أسماك السردين المجمد من 45 إلى 85 جنيهًا.
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