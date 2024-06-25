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أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور | 22 يوليو 2024

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صورة الخبر: أسعار الأسماك
أسعار الأسماك

شهدت أسعار الأسماك فى بداية تعاملات اليوم، الاثنين 22 يوليو 2024،بسوق العبور، حالة استقرار.

وتنشر أسعار الأسماك، حيث يضاف إلى السعر المعلن من 3 - 4 جنيهات على سعر الكيلو في أسواق التجزئة.

وقد سجل كيلو سمك البلطي نمرة 1 ما بين 63 إلى 65 جنيهًا.
- سمك البلطي نمرة 2 يتراوح مابين 60 إلى 62 جنيهًا.

- البلطي الأسواني ما بين 30 إلى 70 جنيهًا.

- فيليه أسماك البلطي من 50 إلى 250 جنيهًا.

- قشر بياض من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلو .
- بياض أملس من 90 إلى 130 جنيهًا.

- القراميط تراوح سعرها ما بين 30 إلى 70 جنيهًا.

- المكرونة السويسي من 80 إلى 130 جنيهصا.

- البرانيس الإسكندراني من 75 إلى 115 جنيهًا للكيلو.

- سمك موسى من 180 إلى 280 جنيهًا.

- سمك الماكريل مجمد من 80 إلى 115 جنيهًا.

- سمك الوقار بين 80 إلى 160 جنيهًا.

- سمك موسى ما بين 190 إلى 410 جنيهًا.

- السبيط والكاليماري بين 190 إلى 410 جنيهًا.

- الجمبري نمرة 1 من 450 إلى 530 جنيهًا.

- الجمبري المجمد من 175 إلى 425 جنيهًا.

- سمك البوري الممتاز ما بين 95 إلى 150 جنيهًا.

- سعر الدنيس تراوح ما بين 90 إلى 240 جنيهًا.

- الكابوريا بين 40 إلى 200 جنيهًا.

- أسماك السردين المجمد من 45 إلى 85 جنيهًا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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