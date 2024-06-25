آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 16 يوليو بسوق العبور

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 16 يوليو بسوق العبور

صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

شهدت أسعار الأسماك فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2024 بسوق العبور حالة استقرار .

وتنشر أسعار الأسماك، حيث يضاف إلى السعر المعلن من 3 - 4 جنيهات على سعر الكيلو في أسواق التجزئة.

وقد سجل كيلو سمك البلطي نمرة 1 مابين 55 إلى 59 جنيهاً
- سمك البلطي نمرة 2 يتراوح مابين 50 إلى 54 جنيهًا .
- البلطي الأسواني ما بين 30 إلى 70 جنيهًا.
- فيليه أسماك البلطي من 50 إلى 250 جنيهًا.
- قشر بياض من 120 إلى 150 جنيه للكيلو .
- بياض أملس من 90 إلى 130 جنيها.
- القراميط تراوح سعرها ما بين 30 إلى 70 جنيهًا.
- المكرونة السويسي من 80 إلى 130 جنيها.
- البرانيس الإسكندراني من 75 إلى 115 جنيها للكيلو.
- سمك موسى من 180 إلى 280 جنيهًا.
- سمك الماكريل مجمد من 80 إلى 115 جنيهًا.
- سمك الوقار بين 80 إلى 160 جنيهًا.
- سمك موسى ما بين 190 إلى 410 جنيهات.
- السبيط والكاليماري بين 190 إلى 410 جنيهات.
- الجمبري نمرة 1 من 450 إلى 530 جنيهًا.
- الجمبري المجمد من 175 إلى 425 جنيهًا.
- سمك البوري الممتاز ما بين 95 إلى 150 جنيهًا
- سعر الدنيس تراوح ما بين 90 إلى 240 جنيهًا.
- الكابوريا بين 40 إلى 200 جنيهًا.
- أسماك السردين المجمد من 45 إلى 85 جنيهًا.
من جانبه قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير بحيرات مصر الطبيعية، وإعادتها إلى سابق عهدها قبل خمسة عهود كان بمثابة حرب خاضتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الثروة السمكية لإزالة التعديات وتطهير بحيرات مصر، وخاصة بحيرة المنزلة التى كانت مأوى للخارجين عن القانون .

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 16 يوليو بسوق العبور

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
53810

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام