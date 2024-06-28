أسعار الأسماك اليوم الأحد 28 يوليو بسوق العبور



أسعار الأسماك أسعار الأسماك

شهدت أسعار الأسماك فى بداية تعاملات اليوم الأحد 28 يوليو 2024 بسوق العبور حالة استقرار .

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وتنشر أسعار الأسماك، حيث يضاف إلى السعر المعلن من 3 - 4 جنيهات على سعر الكيلو في أسواق التجزئة..وقد سجل كيلو سمك البلطي نمرة1 مابين 62 إلي 66 جنيهاً- سمك البلطي نمرة 2 يتراوح مابين 59 إلى 61 جنيهًا-(بلطي أسواني) من سعر: 30 الى سعر: 70جنيهاً-(فيليه بلطي) من سعر: 50 الى سعر: 250جنيهاً-(قشر بياض) من سعر: 150 الى سعر: 250 جنيهًا- (بياض أملس 1 بلدى) من سعر: 100 الى سعر: 140 جنيهًا-(بياض أملس 2 (خليجى ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) من سعر: 40 الى سعر: 90 جنيهًا(قراميط - شيلان) من سعر: 30 الى سعر: 70 جنيهًا-(ثعابين من سعر: 50 الى سعر: 350 جنيهًا-(مكرونة سويسي)من سعر: 85 الى سعر: 145 جنيهًا-(مكرونة مجمدة)من سعر: 30 الى سعر: 60 جنيهًا-(سبيط - كاليماري - سابيا) من سعر: 210 الى سعر: 410 جنيهات-(موسى من سعر: 210 الى سعر: 410 جنيهات-(كابوريا من سعر: 40 الى سعر: 160 جنيهًا-(مرجان2) من سعر: 85 الى سعر: 185 جنيهًا-(مرجان مجمد) من سعر: 30 الى سعر: 50 جنيهًا(بربون2) من سعر: 100 الى 220 جنيهًا(بربون مجمد) من سعر: 30 الى سعر: 50 جنيهًا-(دنيس) من سعر: 100 الى سعر: 275 جنيهًا-(جمبري2) من سعر: 430 الى سعر: 550 جنيهًا-(جمبري 2 مجمد)من سعر: 175 الى سعر:425جنيهًا-(جمبري 3 من سعر 120 الى سعر: 320 جنيهًا-(بوري 1 من سعر: 100 الى سعر: 150جنيهًا-(بوري 2) من سعر: 85 الى سعر: 95جنيهًا-(مازليا - كشر)من سعر: 100 الى سعر: 220 جنيهًا-(وقار) من سعر: 100 الى سعر: 260 جنيهًا-(قاروص- لوت) من سعر: 100 الى سعر:260 جنيهًا-(سردين مجمد) من سعر: 50 الى سعر: 100جنيه-(ماكريل مجمد) من سعر: 100 الى سعر :140 جنيهًامن جانبه قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير بحيرات مصر الطبيعية، وإعادتها إلى سابق عهدها قبل خمسة عهود كان بمثابة حرب خاضتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الثروة السمكية لإزالة التعديات وتطهير بحيرات مصر، وخاصة بحيرة المنزلة التى كانت مأوى للخارجين عن القانون .