أسطورة ليفربول يكشف المستور: تفاصيل جديدة تُظهر الوجه الآخر لأزمة محمد صلاح وكلوب



محمد صلاح محمد صلاح

كانت لقطة الموسم.. هكذا علق عليها الجميع .. صلاح على خط المرمى ينزل إلى الملعب في بعد الدقية 80 في مشهد لم يعتاده الكثيرين لنجم ليفربول الأوحد ومنقذهم الأول.



صلاح لا يبدو بحالة جيدة على خط المرمى، بينما يقترب منه يورجن كلوب ليعطيه تعليمات أو يحثه على ادراك الفوز لكن صلاح لم يقبلها من المدرب ودارت بينهما مشادة كلامية كادت تتطور لولا تدخل مهاجم الفريق داروين نونيز.



ماذا حدث بين صلاح وكلوب ؟

المشادة بين محمد صلاح ومدربه يورجن كلوب وقعت أثناء وقوف محمد صلاح على خط الملعب لاستبداله في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت ليفربول بفريق وست هام.

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كانت النتيجة تُشير إلى التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وهو ما يصعب مهمة ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.تصرف غاضب من صلاح بعد المباراةبعد انتهاء المباراة بالتعادل وابتعاد ليفربول نظريًا عن المنافسة، كان صلاح يسير في المنطقة الخاصة بالمقابلات الصحفية ويبدو غاضبًا.بعض الصحفيين توجهوا لمحمد صلاح نجم ليفربول لاجراء مقابلات معه أو التعليق على ما حدث وهو ما قابله صلاح بالرفض التام قائلًا: "إذا تحدثت اليوم.. سوف تشتعل النيران" ، ورفض إجراء أي حوار".السبب الحقيقي للخناقةجيمي كاراجر نجم ليفربول السابق كشف سبب الخناقة وغضب يورجن كلوب من محمد صلاح.وكتب كاراجر عبر حسابه الشخصي بموقع إكس: "السبب في أن يكون المدرب غاضبا في مثل هذه الحالات هو أن اللاعب استغرق وقتا طويلا في الإحماء ليكون جاهزا للمشاركة".كاراجر يهاجم صلاحوحمّل كاراجر صلاح مسؤولية ما حدث حيث أردف: "محمد صلاح ويورجن كلوب كلاهما من أساطير ليفربول. لا نحتاج أن ننحاز إلى أحد الجانبين".وأضاف: "صلاح محبط وغاضب من يورجن لأنه لا يلعب، وفي تلك اللحظة لم يكن يريد احتضان المدرب بشكل كامل، ومن المفهوم أن يورجن طلب تفسيرا".ووبخ كاراجر صلاح بكلمة "ساذج" قائلًا: "كان مو ساذجا بتعليقه في المنطقة المختلطة، لكن دعونا نسمح لهما بتسوية الأمر والاستمتاع بالأسابيع القليلة الماضية معا.. لقد قدما مساعدة كبيرة لبعضهما البعض في كل ما تم تحقيقه في النادي".