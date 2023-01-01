أسرع طريقة لإخراج السيارة من الرمال | لن تتوقعها



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

قد يتعرّض الكثير منا لمواقف صعبة عند الخروج في نزهات برية أو القيادة في أجواء ممطرة، حيث قد تنغرز السيارة في الرمال أو الطين بشكل غير متوقع.

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في مثل هذه الحالات، قد يكون الخروج من الوحل أو الرمال أمرًا حاسمًا، وقد تصبح المشكلة أكثر تعقيدًا إذا لم تكن هناك مساعدة متاحة.تعلّم كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات يمكن أن يكون مفيدًا للغاية، فالفزع لن يحل المشكلة.. إليك طريقتان فعالتان لإخراج السيارة من الوحل أو الرمال:1. إزالة الطين أو الرمال من حول الإطاراتابدأ باستخدام مجرفة أو يديك أو أي أداة أخرى يمكنك استخدامها للحفر وإزالة أكبر قدر ممكن من الطين أو الرمال حول الإطارات.هذه الخطوة ضرورية لأنها تساعد في توفير مساحة للإطارات للتحرك بحرية والقبض على سطح أقوى.بمجرد إزالة الطين أو الرمال، قد تتمكن من دفع السيارة للخروج من المأزق.2. تقليص حجم الإطارات واستخدام التوجيه بحذرإذا لم تنجح الطريقة الأولى، يمكنك تجربة الطريقة الثانية. قم بتخفيف بعض الهواء من الإطارات لتقليل حجمها.هذا يخلق المزيد من التلامس بين الإطارات وسطح الأرض، مما يمكن أن يساعد السيارة في الحصول على قبضة أفضل.بعد تقليص حجم الإطارات، انتقل إلى عجلة القيادة وقم بتشغيل السيارة. اضغط على دواسة البنزين ببطء شديد، وحافظ على حركة ناعمة عند تغيير اتجاه عجلة القيادة من اليمين إلى اليسار بسلاسة ودون توقف.هذه الحركة تساعد في منح السيارة دفعًا إضافيًا للخروج من الوحل أو الرمال.باتباع هاتين الطريقتين، يمكنك زيادة فرصك في إخراج السيارة من المواقف الصعبة وتجنب المزيد من المشاكل المحتملة.